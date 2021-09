Slováci na ME vo volejbale „nakopli motory“ a zdolali Lotyšov, v úvode tajbrejku odstavili kľúčových hráčov

Dôležité víťazstvo

Bránili dobre od tajbrejku

Budú čeliť Chorvátom a Nemcom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí volejbalisti majú za sebou druhú päťsetovú drámu v D-skupine na majstrovstvách Európy v estónskom Tallinne.Zatiaľ čo domácim Estóncom v sobotu podľahli 2:3, ich pobaltských susedov Lotyšov zdolali 3:2. Slováci viedli 1:0, prehrávali 1:2, ale napokon otočili na 3:2.Po slabom výkone v treťom sete /13:25/ ešte raz "nakopli motory" a vo zvyšku zápasu Lotyšov prevýšili. Mimoriadne dôležité víťazstvo nad priamym konkurentom v boji o postup do osemfinále znamená posun z posledného na štvrté miesto v tabuľke."Vážim si, že sa chalani nevzdali po treťom sete. Znova sa naštartovali a začali robiť presne to, čo sme robili v prvom sete a v druhom do dvadsiatich bodov. Keď sme uvoľnení, hráme veľmi dobre, ale keď súper pritlačí, robíme zbytočné chyby. Musíme sa poučiť, ale hodnotím to pozitívne, že sme sa po treťom sete dvihli a v tajbrejku to už bol koncert," zhodnotil tréner Marek Kardoš na webe Slovenskej volejbalovej federácie.Obrat v zápase vo štvrtom sete priniesol aj príchod univerzála Filipa Gavendu, ktorý sa postaral o desať slovenských bodov. Najúčinnejší útok mal smečiar Matej Paták s 19 bodmi."Po treťom sete boli chalani sklesnutí, ale nezostávalo nám nič iné, len sa zomknúť a pokúsiť sa o zmenu. Som rád, že som dostal šancu a že som mohol pomôcť k obratu. V tajbrejku sme hneď od úvodu veľmi dobre bránili, taktickým servisom sme odstavili kľúčových hráčov. Takýto obrat nám určite pomôže v ďalších bojoch o postup," uviedol Gavenda.Slováci sú späť v boji o postup do osemfinále. V utorok ich čaká deň voľna a potom dva zápasy za dva dni. V stredu to budú Chorváti (16.00) a na záver diania v D-skupine si vo štvrtok zmerajú sily s favorizovanými Nemcami (16.00)."Som rád, že máme prvé víťazstvo. Napriek tomu sa musíme poučiť z chýb a čo najlepšie sa pripraviť na Chorvátov," doplnil tréner Kardoš na webe svf.sk.