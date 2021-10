Polášek porazil svojho nedávneho parťáka Dodiga a s Peersom si v Indian Wells zahrá vo finále debla

Čakajú ich Rusi

Po Tokiu sa rozišli

16.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek a Austrálčan John Peers sa na turnaji ATP v americkom Indian Wells prebojovali do finále štvorhry mužov.Sedmičky "pavúka" v piatkovom semifinále zvíťazili nad ôsmou nasadenou dvojicou, Chorvátom Ivanom Dodigom a Brazílčanom Marcelom Melom, v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (1).O turnajový triumf zabojujú v sobotňajšom finále proti ruskému duu Aslan Karacev a Andrej Rubľov.Polášek s Peersom v prvom sete ani raz nestratili servis a keďže v piatom geme brejkli súperov, úvodné dejstvo napokon ovládli 6:4.V druhom sete bol priebeh ako na hojdačke. Polášek s Peersom viedli 4:2, no vzápätí už prehrávali 4:5 a potom zasa otočili na 6:5. Rozhodnutie priniesol až tajbrejk, v ktorom Dodigovi s Melom dovolili získať iba bod.Polášek s Peersom sú spolu len krátko a aktuálne z ostatných trinástich duelov vyhrali až jedenásť. Na US Open v New Yorku vypadli v semifinále a nedávno v San Diegu prehrali vo finále.Tridsaťšesťročný slovenský deblový špecialista v semifinále čelil svojmu predchádzajúcemu deblovému partnerovi Dodigovi, s ktorým v úvode tohto roka ovládli Australian Open v Melbourne, ale po olympijských hrách v Tokiu ohlásili pracovný rozchod po dvoch rokoch zväčša úspešnej kooperácie.