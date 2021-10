Vo Zvolene videli diváci poriadnu hokejovú prestrelku. Akoby sme sa pozbierali z rybníka, vraví brankár Čiliak

Zuzin a Kotvan zachránili Zvolen

V obrane hrali Popradčania zle

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.10.2021 (Webnoviny.sk) - Málovídanú 13-gólovú prestrelku ponúklo piatkové stretnutie 8. kola hokejovej Tipos extraligy 2021/2022 medzi Zvolenom a Popradom.V repríze minulosezónneho finále sa napokon z tesného triumfu 7:6 po predĺžení radovali úradujúci šampióni spod Pustého hradu.Domáci prakticky v priebehu celého zápasu viedli. "Kamzíci" však v polovici tretej tretiny vyrovnali na 5:5 a po zásahu v 57. min prvýkrát v dueli viedli.Nádejný stav však neudržali, keď v čase 59:49 Peter Zuzin poslal zápas do predĺženia. V ňom sa šťastena vďaka gólu obrancu Oldricha Kotvana priklonila na stranu Zvolenčanov."Hoci sme celý čas viedli, napokon sme dve minúty pred koncom prehrávali. Podarilo sa nám vyrovnať, v predĺžení dať gól, takže máme dva body, za čo sme radi, ale inkasovať doma šesť gólov, to je veľmi veľa," priznal podľa webu HKM Zvolen asistent domáceho trénera Andrej Kmeč "Pravá ruka" zvolenského kouča Petra Oremusa priznala, že napriek atraktívnemu priebehu bolo v stretnutí príliš veľa individuálnych chýb. Cení si však, že mužstvo v závere duelu za nepriaznivého stavu zabralo."Klobúk dole pred chlapcami, že nepriaznivý vývoj na konci otočili a dobre ubránili i presilovky súpera. Dnes rozhodlo i to, že my sme využili presilovky a ukázali sme najmä vôľu bojovať až do konca," dodal Kmeč.Popradský gólman Marek Čiliak priznal, že dostať šesť gólov v riadnom hracom čase je dosť. "Bola to prestrelka, ale ten záver si musíme ustrážiť. Vyzeralo to, akoby sme sa pozbierali z rybníka a išli dávať iba góly. V obrane sme hrali zle. Zadáci neplnili pokyny, ktoré sme si povedali. Musíme si k tomu sadnúť a rozobrať to. Pred našou bránkou si musíme urobiť oveľa väčší poriadok," zhodnotil 31-ročný brankár s reprezentačnými skúsenosťami pochádzajúci práve zo Zvolena.V podobnom duchu sa vyjadril i Ján Šimko , asistent popradského kouča Petra Mikulu . "Dnes sa potvrdilo, že hokej sa hrá až do 60. minúty. Celý čas doťahujeme náskok súpera, v závere sa nám to podarí dokonca otočiť a opäť nás postretne infarktový záver. Nezvládli sme ani predĺženie, takže máme len bod. V tomto zápase sme neboli horším tímom, stratili sme dva body," poznamenal Šimko.