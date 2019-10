Polášek s Dodigom do 2. kola v Paríži, ešte sú v hre o turnaj majstrov

Slovensko-chorvátsky pár Filip Polášek (vľavo) a Ivan Dodig. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 29. októbra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom sa prebojovali do 2. kola štvorhry na podujatí Masters 1000 v Paríži. V 1. kole si ako nasadené osmičky poradili s belgickým párom Sándor Gille, Joran Vliegen 7:6 (2), 7:6 (4). Wimbledonskí semifinalisti sú stále v hre o turnaj majstrov v Londýne.V onlajn vydaní deblového rebríčka ATP Champions Race im patrí deviata priečka so stratou 45 bodov na fínsko-austrálsky pár Henri Kontinen, John Peers, ktorý vo francúzskej metropole stroskotal hneď na úvodnej prekážke. Polášek s Dodigom sa potrebujú dostať na siedme miesto pred bývalé svetové jednotky Američanov Mikea a Boba Bryanovcov. Francúzsky tandem Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert, ktorý je v rebríčku za nimi, má totiž istú účasť v Londýne vďaka triumfu na grandslamovom Australian Open. Polášek s Dodigom momentálne zaostávajú za Bryanovcami o 425 bodov a na postup do Londýna potrebujú uhrať v Paríži semifinále.