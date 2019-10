Šéf Svetovej atletiky Sebastian Coe príde do Bratislavy

Sebastian Coe, archívna snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Bratislava 29. októbra (TASR) - Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety Atlét roka 2019 (16. novembra v Bratislave) ozdobí svojou prítomnosťou prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe. Bývalý strednotratiar, dvojnásobný olympijský víťaz a anglický lord zavíta na Slovensko prvýkrát od zvolenia do funkcie v auguste 2015. Informovala o tom webstránka Slovenského atletického zväzu (SAZ).vysvetlil prezident SAZ Peter Korčok.Šéf Svetovej atletiky (donedávna IAAF) priletí do Bratislavy v sobotu 16. novembra okolo poludnia z Varšavy, kde sa o deň skôr zúčastní na oslavách storočnice poľskej atletiky. Na Slovensku sa zdrží do nedeľného popoludnia.uviedol Korčok pre web SAZ.Okrem Coea zavíta na slávnosť Atlét roka 2019 i prezident Európskej atletiky (EA) Svein Arne Hansen, ktorý sa na Slovensku aj vďaka množstvu dobrých priateľov z čias, keď šéfoval chýrnemu mítingu Bislett v Osle, cíti ako doma. Nór už v roku 2015 osobne odovzdával Matejovi Tóthovi ocenenie Atlét roka, ako čestný hosť sa objavil na mítingu P-T-S 2017 v Šamoríne i na tohtoročnej Banskobystrickej latke. Pred dvoma rokmi z titulu svojej funkcie nechýbal ani na európskom šampionáte v krose v Šamoríne.podotkol prezident SAZ.V Bratislave okrem tradičného oceňovania laureátov ankety Atlét roka uvedú do Siene slávy slávnostne ďalšie tri osobnosti a súčasť atletického večera bude takisto oficiálna rozlúčka s dvojičkami Danou a Janou Velďákovými a poďakovanie sa za ich vyše dvadsaťročné úspešné pôsobenie v slovenskej reprezentácii.