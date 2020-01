Polášek s Dodigom postúpili do semifinále štvorhry na Australian Open

Bez straty setu už do semifinále



Filip Polášek a Ivan Dodig na Australian Open 2020



štvorhra



1. kolo: Filip Polášek, Ivan Dodig (SR/Chor.-4) – Blake Ellis, Alexei Popyrin (Aus.) 7:6 (11), 6:3

2. kolo: Filip Polášek, Ivan Dodig (SR/Chor.-4) – Chris Guccione, Matt Reid (Aus.) 6:3, 6:4

osemfinále: Filip Polášek, Ivan Dodig (SR/Chor.-4) – Bob Bryan, Mike Bryan (USA) 6:3, 6:4

štvrťfinále: Filip Polášek, Ivan Dodig (SR/Chor.-4) - Marcelo Arévalo, Johny O'Mara (Salv./V. Brit)



Vyrovnané grandslamové maximum



Australian Open 2020 - štvorhra mužov - štvrťfinále



utorok



Filip Polášek, Ivan Dodig (SR/Chor.-4) - Marcelo Arévalo, Johny O'Mara (Salv./V. Brit) 6:3, 6:2

I. set

Nasadené štvorky turnaja veľmi dobre začali a už po dvanástich minútach viedli rozdielom troch gemov. Neskôr mali za stavu 4:1 tri brejkbaly pri podaní Arévala a hoci ich nedokázali využiť, prvé dejstvo napokon ovládli pomerom 6:3.



V úvodnom sete spravili iba štyri nevynútené chyby a pri ich menách svietilo neuveriteľných 23 víťazných úderov. Pomohli si troma esami a po prvom servise vyhrali 76% loptičiek.

II. set

Účastníci ostatného Turnaja majstrov nezaváhali ani v druhom sete. Prvých sedem loptičiek síce išlo na konto ich súperov, ale Dodig sa následne pri svojom podaní skoncentroval a spolu s Poláškom odvrátili všetky tri brejkbaly.



Navyše, v treťom geme získali servis O'Maru a potom už v Margaret Court Arene kontrolovali priebeh štvrťfinálového stretnutia.



Napokon bolo druhé dejstvo ešte jednoznačnejšie než to prvé a salvádorsko-britský pár získal len dva gemy. Zápas ukončil Polášek víťazným forhendovým volejom pri sieti.



28.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek spolu s Chorvátom Ivanom Dodigom postúpili už do semifinále grandslamového Australian Open.V utorňajšom zápase zdolali za 79 minút nenasadený salvádorsko-britský pár Marcelo Arévalo, Johny O'Mara 6:3, 6:2 a naďalej platí, že v Melbourne nestratili ani set."V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým ľudom, ktorí nás podporujú nielen teraz, ale aj na ostatných turnajoch. Ako ste dnes mohli vidieť, často sme si pomáhali pri problémoch na servise a dobre to fungovalo. Som za to vďačný," povedal Polášek v televíznom rozhovore tesne po skončení duelu."Posledné dva zápasy sme hrali veľmi dobre. Stále je však pred nami dlhá cesta. Preto je dôležité, aby sme zostali pokojní a naďalej hrali dobrý tenis. Takisto sa chcem poďakovať divákom - vidíme sa zajtra," doplnil Dodig svojho deblového kolegu.Polášek s Dodigom navyše, vyrovnali svoje doterajšie spoločné grandslamové maximum. Vlani sa medzi elitné kvarteto prebojovali aj na Wimbledone, kde nad ich sily bolo francúzske duo Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut.Víťazi vlaňajšieho turnaja ATP Masters 1000 v Cincinnati si ešte musia na svojich semifinálových súperov počkať. Vzídu zo záverečnej štvrťfinálovej konfrontácie medzi domácim párom Max Purcell, Luke Saville a mexicko-britskou dvojicou Santiago González, Ken Skupski.Polášek v aktuálnom live vydaní deblového rebríčka poskočil už na piate miesto, keď predstihol Brazílčana Marcela Mela a tiež Poliaka Lukasza Kubota.