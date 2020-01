Svetová jednotka vyradila Kvitovú, semifinále Australian Open si zahrá aj Keninová (video)

Jabeurová zahrala až 36 nevynútených chýb

Kvitová nezopakuje vlaňajšie finále



Australian Open 2020 - dvojhra žien - štvrťfinále



utorok



Ashleigh Bartyová (Aus.-1) - Petra Kvitová (ČR-7) 7:6 (6), 6:2



Sofia Keninová (USA-14) - Ons Jabeurová (Tun.) 6:4, 6:4

Australian Open 2020 - dvojhra žien - štvrťfinále



program (streda)



Anett Kontaveitová (Est.-28) - Simona Halepová (Rum.-4)



Garbine Muguruzová (Šp.) - Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-30)





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2020 (Webnoviny.sk) - Američanka Sofia Keninová a Austrálčanka Ashleigh Bartyová utvorili prvú semifinálovú dvojicu dvojhry žien na tohtoročnom Australian Open.Obe sa do semifinále na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny prebojovali po prvý raz, pre 21-ročnú Keninovú je to dokonca premiérová účasť vo štvorke najlepších v kariére na turnaji "veľkej štvorky".Bartyová je úradujúca víťazka Roland Garros aj majstrovského turnaja WTA Finals, ktorý sa vlani prvýkrát uskutočnil v čínskom Šen-čene.Turnajová štrnástka Keninová si za 92 minút poradila s Tunisankou Ons Jabeurovou 6:4, 6:4. Na zavŕšenie prvého setu potrebovala moskovská rodáčka žijúca na Floride šesť setbalov.V druhom sete vzala súperke podanie v siedmom geme, vzápätí potvrdila na 5:3 a potom už doviedla zápas do víťazného konca. Pri svojom podaní premenila prvý mečbal, keď súperka urobila chybu z forhendu.Celkovo neistá Jabeurová zahrala až 36 nevynútených chýb, Keninovej stačilo aj 14 víťazných úderov. Američanka hrá iba po dvanásty raz v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji. Dosiaľ bolo jej maximom osemfinále na Roland Garros 2019. Naopak, Jaberová bola prvá Arabka vo štvrťfinále singlovej súťaže na "grandslame"."Za stavu 2:3 v druhom sete som zachránila svoje podanie cez tri brejkbaly súperky. Od tejto chvíle sa 'momentum' hry prenieslo na moju stranu a začala som hrať lepšie. Prežívam veľké emócie po tomto víťazstve, bol to náročný zápas," uviedla Sofia Keninová, cituje ju portál BBC Sport.Češka Petra Kvitová si v Melbourne nezopakuje finálovú účasť z vlaňajška. V očakávanom štvrťfinále rebríčkovo vysoko postavených hráčok turnajová sedmička podľahla svetovej jednotke Ashleigh Bartyovej za 104 minút 6:7 (6), 2:6.Vo vyrovnanom prvom sete Kvitová v tajbrejku za stavu 6:5 premárnila setbal a súperka ju potrestala ziskom troch bodov v sérii. Od tej chvíle sa českej hráčke rozpadla herná koncepcia. V druhom sete pustila súperku do vedenia 4:0 a napokon podľahla 2:6.Dvojnásobnú wimbledonskú šampiónku môže mrzieť až desať nevyužitých brejkbalov, z toho päť v siedmom geme prvého setu. Bartyová sa môže stať prvou Austrálčankou s triumfom v ženskej dvojhre na domácom "grandslame" po 42 rokoch. Zatiaľ poslednou šampiónkou od protinožcov je Chris O'Neilová z roku 1978."Je to absolútne úžasné. Veľmi mi pomohla šťastná koncovka prvého a skvelý štart do druhého setu. Prvý set bol mimoriadne náročný, Petra je veľká bojovníčka a skvelá tenisová osôbka. Milujem pocit, keď sa môžem v zápase otestovať práve proti nej," uviedla Ashleigh Bartyová v prvom televíznom rozhovore na kurte.