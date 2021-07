Polášek s Dodigom postúpili na Wimbledone do druhého kola, ďalej ide aj Kužmová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na treťom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny londýnskom Wimbledone síce už Slovensko prišlo o svojho jediného zástupcu v dvojhre, no v debloch stále má svoje želiezka v ohni. Medzi mužmi sa do 2. kola štvorhry prebojoval Filip Polášek po boku Chorváta Ivana Dodiga Nasadené päťky prešli cez slovensko-španielsky pár Norbert Gombos Pedro Martínez a za 64 minút ho zdolali 6:2, 6:1. Už v sobotu večer čaká na Poláška s Dodigom ďalší duel, o prienik do osemfinále zabojujú so španielsko-britskou nenasadenou dvojicou Jaume Munar, Cameron Norrie.Ďalej ide aj Viktória Kužmová , spolu s Holanďankou Arantxou Rusovou sa dostali už do osemfinále štvorhry žien. Nasadené pätnástky v 2. kole zdolali belgické duo Greetje Mineenová, Alison van Uytvancková za 88 minút 7:5, 6:4 a v boji o štvrťfinále ich možno čaká duel proti najvyššie nasadeným Češkám Barbore Krejčíkovej s Kateřinou Siniakovou.Vo Wimbledone sa už začali aj zápasy v miešanej štvorhre, tam však Slovensko nemá zastúpenie.