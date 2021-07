Slovan, Žilina, Trnava a Dunajská Streda začínajú v pohárovej Európe, chcú dosiahnuť úspech

Trnava potrebuje hrotového útočníka

Slovan narazí na typický britský futbal

Žilinu čaká gruzínsky Gori

3.7.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyššia slovenská futbalová súťaž sa síce začne až o tri týždne, no hneď trojica fortunaligistov už v najbližších dňoch odštartuje svoju púť pohárovou Európou pre ročník 2021/2022. Šampión ŠK Slovan Bratislava bude hrať v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov, FC Spartak Trnava MŠK Žilina v 1. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy.Až neskôr vstúpi do hry aj FC DAC 1904 Dunajská Streda , ktorý sa predstaví v 2. kvalifikačnom kole EKL.Už v utorok 6. júla absolvuje úvodné stretnutie FC Spartak Trnava, ktorý cestuje na Maltu a tam vyzve miestny FC Mosta. Samozrejmosťou je túžba trnavského klubu dostať sa v pohárovej Európe čo najďalej, veď v ročníku 2018/2019 hral Spartak v skupinovej fáze Európskej ligy. Pred novým ročníkom však klub nemá nízke ciele ani doma."Nechceme z pozícií ustúpiť a radi by sme minimálne obhájili tretiu priečku. Hlavným cieľom je miestenka v pohárovej Európe," ozrejmil prezident klubu Peter Macho na predsezónnej tlačovej konferencii.Kouč Michal Gašparík prezradil, že v tíme by rád privítal kvalitného hrotového útočníka. "Káder sa nám podarilo udržať pokope, vstupy sme robili cielené, hráči boli vytipovaní," poznamenal. V Trnave by radi opäť mali severomacedónskeho útočníka Milana Ristovského, ktorý sa po hosťovaní zo Spartaka vrátil do materského chorvátskeho tímu HNK Rijeka. "Je to pre nás voľba číslo jeden, no čakáme už celkom dlho a riešime aj záložný plán pre prípad, že by tento prestup stroskotal,“ informoval Macho.ŠK Slovan Bratislava absolvuje prvý duel v LM v stredu 7.7., hrať bude doma proti írskemu Shamrocku Rovers. "Ich zápasy sme sledovali aj s mužstvom na sústredení či pri analýze, chceli sme tam ísť osobne, no pre írske nariadenia to nebolo možné. Shamrock treba rešpektovať, hrajú systém 3-4-3, majú skúseného brankára, dobrých hráčov slušnej úrovne. Budú bojovať a hrať typický britský futbal s centrovanými loptami z krídiel, súbojmi a dobrou defenzívou. Írskym tímom sa vždy ťažko dávajú góly. Musíme byť šikovní, dobrí na lopte, hrať rozumne a snažiť sa využívať krídelné priestory. Aj hráči z druhej vlny budú musieť byť veľmi kreatívni, aby sme vedeli prejsť cez zóny, ktoré bude mať súper vykryté," cituje oficiálny web klubu trénera Vladimíra Weissa st. "Vo futbale je najťažšie dať gól, v Európe sa musíme pokúsiť využiť každú šancu. Čím ťažší bude súper, tým bude menej šancí, preto potrebujeme dávať góly. Verím, že v stredu ukážeme, čo vieme, a dosiahneme želaný výsledok," doplnil hlavný kormidelník."Úspech v Európe je žiadosťou vedenia na mňa, a mojou žiadosťou na hráčov. Neprišli sme "len" získať titul a pohár, čo bude mimochodom z roka na rok ťažšie, pretože konkurencia nespí. Prvý cieľ je Európa, už v stredu nás čaká Shamrock, ktorý má tiež cieľ postúpiť. Som presvedčený, že máme lepšie mužstvo, čo však musíme ukázať na ihrisku. Verím, že už v prvom zápase ukážeme svoju kvalitu a do odvety pôjdeme s dobrou šancou na postup,“ dodal Weiss.Vo štvrtok 8. júla sa doma predstaví aj MŠK Žilina, ktorý hostí gruzínsky FC Dila Gori. "Vidíme na vlastné oči, že chalani sú dobre pripravení, a to nám dodáva patričný optimizmus," zhodnotil tréner Pavol Staňo po sústredení v Slovinsku, cituje ho web mskzilina.sk. Žilinčania sa na prvý tohtosezónny súťažný duel aktuálne pripravujú v domácich podmienkach.