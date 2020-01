Polášek s Dodigom v prvom kole nezaváhali, Zelenay s Jebavým na Australian Open skončili

Polášek ukončil zápas volejom

Zelenay sa do druhého kola nepozrie



Australian Open 2020 - štvorhra mužov - 1. kolo



streda



Filip Polášek, Ivan Dodig (SR/Chor.-4) - Blake Ellis, Alexei Popyrin (Aus.) 7:6 (11), 6:3

Austin Krajicek, Franco Skugor (USA/Chor.-16) - Roman Jebavý, Igor Zelenay (ČR/SR) 6:4, 6:7 (4), 6:3



, Ivan Dodig (SR/Chor.-4) - Blake Ellis, Alexei Popyrin (Aus.) 7:6 (11), 6:3Austin Krajicek, Franco Skugor (USA/Chor.-16) - Roman Jebavý,(ČR/SR) 6:4, 6:7 (4), 6:3

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek postúpil spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom do druhého kola štvorhry na grandslamovom Australian Open.Účastníci ostatného Turnaja majstrov v Londýne si v utorňajšom zápase poradili s domácimi držiteľmi voľnej karty Blakom Ellisom a Alexeiom Popyrinom po setoch 7:6 (11), 6:3.Slovensko-chorvátske duo si tak napravilo reputáciu z predošlého grandslamového turnaja US Open, kde skončilo už v úvodnom kole.Finalisti nedávneho turnaja v austrálskom Adelaide v zápase ani raz neprišli o svoje podanie, hoci okrem troch es zahrali až sedem dvojchýb.Kľúčom k úspechu bol lepšie zvládnutý tajbrejk prvého setu, v ktorom Polášek s Dodigom triumfovali pomerom 13:11. Svojich fanúšikov však poriadne napínali, keďže v skrátenej hre prišli o náskok 6:1 a následne museli čeliť aj štyrom setbalom austrálskych súperov.Druhý set už mali favoriti pod kontrolou. Vo štvrtom geme čistou hrou prelomili podanie Ellisa a následne doviedli zápas do úspešného konca. Celé stretnutie ukončil Polášek nekompromisným volejom pri sieti.V súboji o postup do osemfinále Australian Open čakajú na štvrtý nasadený pár víťazi stretnutia Chris Guccione, Matt Reid (Aus.) - Marc López, Albert Ramos-Viňolas (Šp.). Zaujímavosťou je, že López je olympijským víťazom z Ria de Janeiro, kde nastúpil po boku krajana Rafaela Nadala.Už v prvom kole Australian Open skončil druhý slovenský zástupca Igor Zelenay. Rodák z Trenčína s Čechom Romanom Jebavým podľahli americko-chorvátskej dvojici Austin Krajicek, Franco Skugor 4:6, 7:6 (4), 3:6.Mrzieť ich mohol najmä začiatok rozhodujúceho setu, v ktorom za priaznivého stavu 1:0 nevyužili pri podaní súpera štyri brejkbaly. Najlepším výsledkom Zelenaya vo štvorhre na Australian Open tak zostane tretie kolo z roku 2010, keď bol jeho deblovým partnerom Nemec Philipp Marx.