Viktória Kužmová si na Australian Open zahrá druhé kolo ženského debla

Australian Open 2020 - štvorhra žien - 1. kolo



streda



Viktória Kužmová, Alexandra Sasnovičová (SR/Biel.-15) - Alexandra Bozovicová, Amber Marshallová (Aus.) 6:2, 4:6, 6:3, 116 minút

I. set

V prvom sete favorizovaný pár nepustil Austrálčanky takmer k ničomu. Pri svojom podaní Kužmová a Sasnovičová prišli iba o päť loptičiek a nemuseli čeliť ani jednému brejkbalu. Samy dva brejkbaly zužitkoval a za 25 minút sa dostali do vedenia 1:0 na sety.

II. set

V druhom dejstve domáce hráčky zlepšili hru, začali na ich konto pribúdať víťazné údery a vďaka dvom prelomeným servisom si vynútili rozhodujúci tretí set.

III. set

Záverečné dejstvo bolo dlho veľmi vyrovnané, hoci šance na vytvorenie si rozhodujúceho náskoku mali oba páry. Rozhodujúci bol napokon ôsmy gem, keď bielorusko-slovenská dvojica získala brejk. Následne Sasnovičová zápas úspešne "dopodávala", pričom ho ukončila esom.



22.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová a Bieloruska Alexandra Sasnovičová si zabezpečili postup do druhého kola štvorhry na Australian Open.Vo svojom úvodnom vystúpení si poradili s domácim párom Alexandra Bozovicová, Amber Marshallová 6:2, 4:6, 6:3. Austrálčanky sa v hlavnej súťaži predstavili na základnej voľnej karty, no semifinalistkám vlaňajšieho US Open vzdorovali takmer dve hodiny.V druhom kole čakajú na 15. nasadený pár turnaja víťazky súboja Alizé Cornetová, Fiona Ferrová (Fr.) - Zarina Dijasová, Jelena Rybakinová (Kaz.).