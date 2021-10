Polášek s Peersom postúpili v San Diegu do finále, zahrajú si s najvyššie nasadenou dvojicou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek postúpil do finále štvorhry na podujatí ATP v americkom San Diegu. Spoločne s Austrálčanom Johnom Peersom ako tretí nasadený pár zvíťazili v sobotňajšom semifinále nad salvádorsko-argentínskym duom Marcelo Arévalo a Federico Delbonis 6:2, 6:1. V nedeľňajšom finále ich čaká najvyššie nasadená dvojica - Briti Joe Salisbury a Neal Skupski.Polášek v úvode tohto roka ešte spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom ovládli Australian Open v Melbourne, ale po olympijských hrách v Tokiu ohlásili pracovný rozchod po dvoch rokoch zväčša úspešnej kooperácie. Slovenský deblový špecialista vzápätí nadviazal spoluprácu s 33-ročným Austrálčanom Peersom, s ktorým to na nedávnom grandslamovom turnaji US Open dotiahli do semifinále.Polášek a Peers si spočiatku na seba zvykali a nemali vydarenú prípravu na US Open. Na troch turnajoch amerického "hardového" okruhu vyhrali len jeden zápas a do Flushing Meadows prišli s bilanciou 1:3.Tam však v štyroch zápasoch prepustili súperom jediný set, tesnú prehru utŕžili až v piatom súboji, keď nestačili na šampiónov US Open spred piatich rokov Angličana Jamieho Murraya a Brazílčana Bruna Soaresa a podľahli im 3:6, 6:3, 4:6.