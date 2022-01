Polášek s Peersom získali v Sydney titul, vo finále predviedli málo vídaný obrat

Druhý spoločný titul

Zdvihli si sebavedomie pred Australian Open

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek vstúpil do novej sezóny najlepším možným spôsobom, hneď z prvého turnaja v roku 2022 si odniesol titul. Na podujatí ATP 250 v Sydney spoločne s Austrálčanom Johnom Peersom vo finále zdolali taliansku dvojice Simone Bolelli, Fabio Fognini 7:5, 7:5.Polášek a Peers počas krátkej spolupráce získali druhý spoločný deblový titul, vlani v októbri triumfovali na podujatí ATP Masters 1000 v Indian Wells, ale predtým boli aj v semifinále na US Open a vo finále v San Diegu. Celkovo od augusta 2021 spolu odohrali iba deväť turnajov so zápasovou bilanciou 20 víťazstiev - 7 prehier.Finále v Sydney trvalo 100 minút a v druhom sete turnajové trojky a zároveň neskorší víťazi predviedli málo vídaný obrat. Talian Fognini podával za stavu 5:2 a 40:0 a mal na rakete štyri setbaly s vyrovnaním na 1:1 na sety. Polášek a Peers všetky odvrátili a povzbudení od tohto momentu už nepustili súperom ani jeden gem. Za stavu 6:5 pre Slováka s Austrálčanom šiel na podanie opäť Fognini, ale ani tentoraz ho neudržal a Peers Poláškom využili hneď prvý mečbal. Celkovo víťazi proti šampiónom Australian Open z roku 2015 premenili na body až 83 percent zo svojho prvého podania a využili štyri z jedenástich brejkbalov."Toto víťazstvo znamená, že Peers predĺžil sériu s aspoň jedným víťazným turnajom v sezóne na desať rokov. Spoločne s Poláškom od US Open vyhrali 19 z 23 zápasov, na ktoré spolu nastúpili. Výrazne si tak zdvihli sebavedomie pred Australian Open," napísal austrálsky tenisový web tennis.com.au.Zatiaľ čo Peers získal už 26. deblový titul kariéry, Polášek ich počet navýšil na sedemnásť. Za triumf na podujatí Sydney Tennis Classic zinkasovali 250 bodov do deblového rebríčka a spoločnú prémiu 23 370 USD, čiže 20 471 eur. V deblovom renkingu ATP 36-ročný Slovák naďalej zostáva na 9. mieste, o tri roky mladší Austrálčan by sa mal v pondelok posunúť z 13. na 12. priečku. Maximom Poláška je dosiaľ siedme miesto, Peers už bol aj svetová dvojka.