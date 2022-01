Obranca Bayernu má po prekonaní koronavírusu problémy so srdcom, najbližšie týždne hrať nebude

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ľavý obranca Alphonso Davies z nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov má po prekonaní ochorenia COVID-19 problémy so srdcom. Ako v piatok na tlačovej konferencii informoval kouč Bavorov Julian Nagelsmann, u 21-ročného rodáka z Ghany preukázali detailné lekárske vyšetrenia zápal srdcového svalu.Reprezentant Kanady bude podľa kouča mimo hry minimálne niekoľko najbližších týždňov. Davies absolvoval testy pred tým, ako sa mal vrátiť do tréningového procesu. Nagelsmann v súvislosti Daviesom hovoril o miernom zápale, nemalo by ísť o nič dramatické."Napriek tomu potrebuje čas na liečbu a to istú dobu potrvá," poznamenal kormidelník Bayernu. Tzv. myokarditída, ktorú u Daviesa diagnostikovali, je podľa odborníkov v drvivej väčšine dočasný stav.Bayern Mníchov o nákaze Daviesa koronavírusom informoval minulý týždeň, k tréningom sa mal vrátiť v stredu. Podľa Nagelsmanna teraz úplne preruší prípravu, aby jeho telo malo dostatok sily na zotavenie. Bayern je lídrom tabuľke I. bundesligy a počas víkendu ho čaká duel proti Kolínu nad Rýnom.Alphonso Davies na základe uvedeného vynechá najbližšie tri zápasy reprezentácie Kanady v boji o miestenku na MS, ktoré sa už koncom tohto roka uskutočnia v Katare. Kanaďania sa na svetový šampionát nedostali od roku 1986.