Polášek sa druhého grandslamového titulu v tomto roku nedočká, s Peersom skončili v semifinále debla na US Open

Najlepší hráč na kurte

Súpermi budú Ram a Salisbury

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek po zisku tohtoročného titulu na Australian Open v Melbourne prišiel o rovnakú možnosť na US Open v New Yorku V semifinále štvorhry spoločne s Austrálčanom Johnom Peersom ako nasadené osmičky nestačili na šampiónov US Open spred piatich rokov Angličana Jamieho Murraya a Brazílčana Bruna Soaresa a podľahli im 3:6, 6:3, 4:6. Zdolaní semifinalisti si rozdelia nezdanenú prémiu 164-tisíc amerických dolárov.Polášek a Peers boli takmer vo všetkých relevantných štatistikách lepší ako ich súperi. Vo víťazných úderoch dominovali 48:28, na esá 8:0 a celkovo na body to bolo 80:74.Za stavu 3:3 v treťom sete slovenský tenista však neudržal svoje podanie a súperi si už náskok jedného brejku udržali až do konca. Pritom 36-ročný Polášek bol vo viacerých fázach zápasu najlepší hráč na kurte, výborne returnoval, obhadzoval a bol aj istý vo volejoch pri sieti.Polášek v úvode tohto roka ešte spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom ovládli Australian Open v Melbourne, ale po olympijských hrách v Tokiu ohlásili pracovný rozchod po dvoch rokoch zväčša úspešnej kooperácie. Slovenský deblový špecialista vzápätí nadviazal spoluprácu s 33-ročným Austrálčanom Peersom, s ktorým nemali vydarenú prípravu na US Open.Na troch turnajoch amerického "hardového" okruhu vyhrali len jeden zápas a s bilanciou 1:3 prišli do Flushing Meadows. Tam však v štyroch zápasoch prepustili súperom jediný set, tesnú prehru utŕžili až v piatom súboji. Doterajším osobným maximom Poláška v deblovom turnaji na US Open bolo štvrťfinále z roku 2012, vtedy ešte po boku Rakúšana Juliana Knowleho.Súpermi sedmičiek žrebu Murraya a Soaresa vo finále bude americko-britské duo Rajeev Ram a Joe Salisbury (4.). Oficiálny web ATP pripomína, že prvýkrát v tzv. open ére tenisu nastúpia vo finále štvorhry proti sebe dvaja Briti.Navyše Salisbury má po boku Američanky Desirae Krawczykovej stále šancu postúpiť aj do finále miešanej štvorhry. Ak by získal titul v oboch deblových súťažiach, stal by sa prvým mužom, ktorému by sa to podarilo po Američanovi Bobovi Bryanovi v roku 2010.