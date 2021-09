Slováci na ME vo volejbale vyrovnali z 0:2 na 2:2, ale do osemfinále nepostúpili

Príkladne zabojovali

Šance si premrhali už skôr

Hrali len to, na čo mali

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí volejbalisti nepostúpili do osemfinále majstrovstiev Európy. Vo svojom záverečnom vystúpení v D-skupine v estónskom Tallinne proti Nemcom výborne zabojovali, z 0:2 na sety vyrovnali na 2:2, ale prehra 2:3 ich odsunula na konečnú piatu a teda prvú nepostupovú priečku.Volejbalisti SR dosiahli na ME navlas rovnaký výsledok ako pred pár týždňami ich nežnejšie kolegyne spod vysokej siete v chorvátskom Zadare. Slovenky tam v piatich zápasoch rovnako uchmatli len jedno víťazstvo, čo na postup do vyraďovacej časti nestačilo.Slováci potrebovali zdolať Nemcov akýmkoľvek rozdielom, aby sa dostali pred Lotyšov a pokračovali na šampionáte. Prvé dva sety však prehrali 20:25 a 17:25 a postupová vízia sa začala rozplývať. Potom však zverenci trénera Mareka Kardoša príkladne zabojovali a vďaka piatemu premenenému setbalu získali štvrtý set 27:25. Vo štvrtom sete za stavu 24:25 dokonca odvrátili mečbal a sériou troch bodov vyrovnali na 2:2 na sety. Tajbrejk však patril favorizovaným Nemcom, ktorí už mali istý postup pred zápasom.Od stavu 10:7 už Slovákov takmer k ničomu nepustili a ovládli ho 15:9. Slovenskí volejbalisti so štyrmi bodmi na konte dostali pod seba v tabuľke D-skupiny len domácich Estóncov, víťazmi skupiny sa stali s bezchybnou bilanciou 5-0 úradujúci olympijskí víťazi Francúzi."Nemci boli 'hrateľní', o to viac mrzí prehra. Chalani zahrali vyrovnanú partiu, nemám im čo vyčítať. Najväčší rozdiel bol v tom, že po našej horšej prihrávke sme si nedokázali nahrať tak, aby sme mohli dobre smečovať. Za posledné tri týždne sme išli hore, ale, bohužiaľ, sa to nepodarilo. Po všetkých problémoch, ktoré sme mali, odohrali chalani dobrý turnaj, aj keď sme nepostúpili," skonštatoval Marek Kardoš na webe Slovenskej volejbalovej federácie.Slovenský reprezentačný tréner si uvedomuje, že postup si jeho zverenci premrhali nie s Nemcami, ale v nevydarených zápasoch s Estóncami a Lotyšmi, kde nezískali po tri body."Našu boľačku - podanie sa nám nepodarilo eliminovať. Venovali sme tomu veľa času, ale nestačilo to. Každý hráč sa musí v tejto hernej činnosti celý rok zlepšovať. Na druhej strane súperi podávali kvalitne a kým nebudú naši hráči hrať v takých ligách, kde je takýto servis bežný, budeme mať problémy," dodal Kardoš.O šestnásť slovenských bodov sa proti Nemcom postaral smečiar a kapitán tímu Tomáš Kriško."Som smutný, pretože po dvoch prehratých setoch sme zabojovali a dostali zápas do tajbrejku. Úvodná pasáž piateho setu nám nevyšla, nepoložili sme lopty a súper sa dostal do náskoku, ktorý si ustrážil. Celkovo sme predviedli lepší výkon ako s Chorvátmi. Keby sme hrali takto aj proti nim, postupové šance by boli iné. Na tomto šampionáte sme hrali to, na čo sme mali. Hrali sme proti tímom, ktoré nie sú v rebríčku ďaleko pred nami. Boli to vyrovnané partie, ale chýbalo viac presnosti a drzosti v koncovkách," zhodnotil Kriško na webe svf.sk.Po štvrtku sú známe všetky osemfinále dvojice EuroVolley 2021 mužov. V poľskom Gdansku v sobotu proti sebe nastúpia dvojice: Rusko - Ukrajina a Poľsko - Fínsko.V nedeľu sa na rovnakom mieste pridajú Holandsko - Portugalsko a Srbsko - Turecko. V Ostrave v nedeľu a v pondelok o postup do štvrťfinále bojovať dvojice: Taliansko - Lotyšsko, Nemecko - Bulharsko, Francúzsko - Česko a Slovinsko - Chorvátsko.