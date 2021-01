Polášek si musí počkať na svoj 15 deblový titul na okruhu ATP, s Dodigom prehrali finále v Antalyi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko-chorvátskej dvojici Filip Polášek Ivan Dodig nevyšlo finále na prvom tohtoročnom turnaji ATP. V tureckej Antalyi ako druhý pár "pavúka" podľahli najvyššie nasadenému chorvátskemu duu Nikola Mektič, Mate Pavič za 69 minút 2:6, 4:6. Zdolaní finalisti dovedna trikrát stratili svoje podanie a ani raz nezískali servis súperov.Tridsaťpäťročný Polášek si na svoj 15 deblový titul na hlavnom tenisovom okruhu musí počkať, v 31. finálovom súboji naň nedosiahol. Spolu s Dodigom si Polášek zahral už piate finále na okruhu ATP, doteraz spolu uspeli len dvakrát. Rovnaká dvojica sa v Antalyi dostala do finále aj v júni 2019, no ani vtedy sa z titulu vo štvorhre netešila. Vtedy sa hralo v Turecku na tráve, teraz na tvrdom povrchu.Polášek s Dodigom sú v deblovom rebríčku ATP bok po boku v druhej desiatke - Chorvátovi patrí 16. miesto a Slovákov 17. pozícia. Prvou vážnejšou skúškou pre slovensko-chorvátsky pár bude od 8. februára štart na Australian Open v Melbourne, v "pavúku" štvorhry mužov budú nasadené deviatky. Vlani sa na tomto turnaji dostali do semifinále.