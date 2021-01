Cibulková sa znovu ospravedlnila za prednostné očkovanie a chce ísť pomáhať do prvej línie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2021 - Bývalá tenistka Dominika Cibulková chce využiť ponuku Ministerstva zdravotníctva SR, aby ako dobrovoľníčka v boji proti koronavírusu pomohla v prvej línii. V tejto veci už podľa vlastných slov rezort zdravotníctva aj kontaktovala. Tenistka to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti.Cibulková sa dala prednostne zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Keďže nepatrí medzi pracovníkov kritickej infraštruktúry, verejnosť aj viacerí politici tento čin kritizovali. V reakcii na to vo svojom profile na sociálnej sieti tenistka najprv uviedla, že sa „nechala voviesť do omylu“ a že ju tento krok mrzí.Cibulková sa tak v utorok znovu ospravedlnila za to, že bola spolu s manželom neoprávnene zaočkovaná. „Je mi to ľúto vo vzťahu k všetkým ohrozeným skupinám a ďalším ľuďom, ktorí na vakcínu čakajú. Dopustila som sa chyby, keď som si myslela, že len vypĺňame voľné miesta a nevyužité vakcíny. Došlo k situácii, ktorú už nevrátim, ale ako som sa vyjadrila hneď na začiatku, ponúkam svoju pomoc,“ dodala.