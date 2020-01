Polášek si zahrá štvrťfinále Australian Open, s Dodigom vyradili legendárnych Bryanovcov

Bryanovci v Melbourne zrejme poslednýkrát

Dogig a Polášek ani raz neprišli o servis



Australian Open 2020 - štvorhra mužov - osemfinále



pondelok



Filip Polášek, Ivan Dodig (SR/Chor.-4) - Bob Bryan, Mike Bryan (USA) 6:3, 6:4



, Ivan Dodig (SR/Chor.-4) - Bob Bryan, Mike Bryan (USA) 6:3, 6:4

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek a Chorvát Ivan Dodig postúpili už do štvrťfinále štvorhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.V pondelkovom zápase osemfinále si poradili s legendárnym americkým súrodeneckým duom Bobom a Mikom Bryanovcami 6:3, 6:4.Nasadené štvorky premenili hneď prvý mečbal pri vlastnom podaní. Semifinalisti vlaňajšieho Wimbledonu v boji o prienik do semifinále nastúpia proti nenasadenému argentínsko-britskému páru Marcelo Arevalo, Johny O'Mara.Polášek s Dodigom už majú istotu spoločnej odmeny 110-tisíc austrálskych dolárov pred zdanením a po 360 bodov do deblového rebríčka. Štyridsiatnici Bryanovci sa na Australian Open predstavili zrejme poslednýkrát, keďže v závere minulého roka avizovali koniec kariéry po tohtoročnom US Open.Polášek s Dodigom v celom súboji ani raz neprišli o vlastný servis a v oboch setoch raz prelomili podanie amerických súperov. V prvom sete Američanom neumožnili ani jeden brejkbal, v druhom úspešne odvrátili štyri takéto možnosti.Slovensko-chorvátske duo malo v porovnaní so súpermi viac víťazných úder (34-14), čo v konečnom dôsledku rozhodlo o ich postupe. Viac sa im tiež darilo pri podaní, keď nastrieľali viac es (10-2) a mali vyššiu úspešnosť prvého servisu (82 resp. 69. percent) aj získavania bodov po prvom aj druhom podaní (95-62 percent resp. 100-80 percent).Americké dvojičky Bryanovci sú najúspešnejší deblový pár tenisovej histórie. Počas takmer 25-ročnej kariéry získali 118 turnajových titulov, zvíťazili na všetkých štyroch grandslamových podujatiach, odkiaľ majú dovedna 16 titulov. Štyrikrát ovládli koncoročný majstrovský turnaj ATP Finals, 39-krát sa tešili z triumfu na turnajoch série ATP Masters 1000 a majú aj olympijské zlato či daviscupový titul.