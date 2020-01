Španieli na ME v hádzanej obhájili titul, Chorváti záver finále nezvládli (video)

Španieli majú už osem medailí

Chorváti nezvládli záver finále



Majstrovstvá európy mužov v hádzanej

finále (nedeľa)



Štokholm



Španielsko - Chorvátsko 22:20 (12:11)

Zostavy a góly:

Španielsko: Pérez de Vargas, Corrales Rodal - Maqueda 3, A. Fernández Pérez 1, Entrerríos 3, A. Dujšebajev 1, Sarmiento 2, Aguinagalde 2, Solé Sala 1, Goni Leoz 1, Figueras Trejo 1, Canellas Reixach 2, Morros de Argila, Gómez Abello 5/3, Ariňo Bengoechea, Guardioloa Villaplana

Chorvátsko: Šego, Ašanin - Marič 3, Duvnjak 5/3, Hrstič, Stepančič 3, Horvat 2/1, Šarac, Karačič 4, Musa, Mamič 1, Cindrič, Brozovič 1, Matanovič, Mandič 1, Šipič



pok. hody: 3/3 - 5/4, vylúčení: 2 - 2, rozhodovali: Gj. Načevski a Nikolov (Sev. Maced.), 17 769 divákov



Majstrovstvá európy mužov v hádzanej

zápas o 3. miesto (sobota)



Štokholm



Nórsko - Slovinsko 28:20 (12:9)

Najviac gólov: Jöndal 7 - Bombač 5, 13 094 divákov

zápas o 5. miesto (sobota)

Nemecko - Portugalsko 29:27 (14:13)

Najviac gólov: Kühn 6 - Borges a Ferraz po 4, 7710 divákov

Konečné poradie ME mužov 2020

1. Španielsko, 2. Chorvátsko, 3. Nórsko, 4. Slovinsko, 5. Nemecko, 6. Portugalsko, 7. Švédsko, 8. Rakúsko, 9. Maďarsko, 10. Bielorusko, 11. Island, 12. Česko, 13. Dánsko, 14. Francúzsko, 15. Severné Macedónsko, 16. Švajčiarsko, 17. Holandsko, 18. Čierna Hora, 19. Ukrajina, 20. Srbsko, 21. Poľsko, 22. Rusko, 23. Bosna a Hercegovina, 24. Lotyšsko



27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Hádzanári Španielska obhájili na 14. majstrovstvách Európy mužov, ktoré sa premiérovo uskutočnili v troch krajinách - v Rakúsku, Švédsku a Nórsku, titul spred dvoch rokov.Zverenci trénera Jordiho Riberu zvíťazili v nedeľňajšom finále v štokholmskej Tele2 Arene nad Chorvátmi 22:20 (12:11) a tešili sa zo svojho druhého kontinentálneho titulu, ku ktorému dokráčali bez jedinej prehry.Sú prvým tímom po 18 rokov (vtedy to dokázali Švédi, pozn.), ktorému sa podarilo zopakovať prvenstvo na nasledujúcom turnaji ME.Španieli vďaka úspechu v šiestom finále zveľadili svoju medailovú zbierku z ME na osem medailí (2 - 4 - 2), čím sa zatiaľ s nimi nemôže nikto rovnať.Chorváti po nedávnej remíze so Španielmi 22:22 v hlavnej fáze turnaja boli tentoraz blízko k ich pokoreniu. Nezvládnutým záverom však opäť nedosiahli na kontinentálny vrchol. Nevyšlo im to ani do tretice, a takisto ako v rokoch 2008 a 2010 si odniesli strieborné medaily.Bronz z ME 2020 patrí reprezentantom Nórska. Úradujúci svetoví vicešampióni zvíťazili v sobotňajšom stretnutí o 3. miesto v Štokholme nad Slovincami 28:20 (12:9) a získali svoj prvý kov z tohto podujatia.Prvé tri družstvá z konečného poradia si zaistili priamy postup na MS 2021 v Egypte, Španielsko ako nový kontinentálny šampión sa zároveň kvalifikovalo aj na OH 2020 v japonskom Tokiu. Družstvá na 2. - 7. mieste konečného poradia ME 2020 plus Francúzsko (14.) budú účinkovať na olympijských kvalifikačných turnajoch.V prvej časti vyrovnaného I. polčasu boli vo vedení Chorváti, ktorí v 19. min odskočili na 10:7. Záver úvodného dejstva však nezvládli. Španieli štyrmi gólmi otočili vývoj skóre, na 11:10 upravil v 28. min Canellas a jednogólový náskok si udržali až do prestávky (12:11).Dôležitý moment prišiel v úvode II. polčasu, Chorváti pri oslabení hrali bez brankára a dvakrát inkasovali do prázdnej bránky. Španielski hráči v 36. min odskočili na 16:12, ale potom sa akoby zasekli. O osem minút neskôr mali už len najtesnejšie vedenie (16:15). V 49. min vyrovnal Chorvát Marič na 18:18 a jeho spoluhráč Stepančič v 54. min naklonil misky váh na chorvátsku stranu.Španieli v 58. min skórovali aj v oslabení (20:19), ale vzápätí inkasovali do opustenej svätyne. Potom však Gómez premenil pokutový hod a španielsku obhajobu spečatil skvelým podstrelom A. Dujšebajev.