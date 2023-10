Poliaci hlasujú v parlamentných voľbách. Ovládne krajinu tretíkrát po sebe strana Právo a spravodlivosť?

15.10.2023 (SITA.sk) - Poliaci v nedeľu hlasujú v parlamentných voľbách, ktorých výsledok určí, či pravicová strana Právo a spravodlivosť (PiS) vyhrá bezprecedentné tretie volebné obdobie po sebe, alebo či opozícia dokáže získať dostatočnú podporu na jej zosadenie.Mnohí Poliaci majú pocit, že sú to najdôležitejšie voľby od roku 1989, ktorý znamenal koniec desaťročí komunizmu.V stávke je podľa mnohých zdravie národnej demokracie, jej právny postoj k právam LGBTQ+ a potratom či zahraničné spojenectvá krajiny, ktorá bola kľúčovým spojencom Ukrajiny.Vo voľbách sa môže zúčastniť asi 29 miliónov Poliakov. Vyberať si pritom budú zákonodarcov do 460-členného Sejmu, dolnej komory Národného zhromaždenia, a 100-členného Senátu, na štvorročné funkčné obdobie.Súbežne sa koná referendum o migrácii, dôchodkovom veku a ďalších otázkach.Hlasovacie miestnosti sa zatvoria o 21:00 a krátko po tom by mali zverejniť prvé exit polly. Jednotlivé strany potrebujú na získanie kresiel v parlamente dostať aspoň 5 % hlasov, koalície aspoň 8 % hlasov.