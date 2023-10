Izrael zrušil povolenie na evakuáciu cudzincov z Pásma Gazy dve hodiny pred jej spustením

Jediný priechod do Egypta

15.10.2023 - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu dve hodiny pred plánovanou evakuáciou cudzincov z Pásma Gazy zrušilo takéto povolenie z neznámych dôvodov.Ako referuje web Ukrajinská pravda, vyhlásil to ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec Viaceré médiá predtým informovali, že Spojené štáty, Izrael a Egypt dosiahli dohodu, ktorá umožní cudzím štátnym príslušníkom v Pásme Gazy opustiť tento región.Dohoda stanovila, že cudzinci v Pásme Gazy budú môcť v sobotu popoludní odísť do Egypta cez kontrolný bod v Rafahu.Lubinec tvrdí, že hraničný priechod v Rafahu je v podstate jediný, ktorý možno použiť na evakuáciu civilného obyvateľstva a občanov cudzích krajín, aby mohli vstúpiť do Egypta.Dve hodiny pred začiatkom evakuácie izraelské ministerstvo zahraničných vecí z neznámych dôvodov oznámilo, že nezaručuje bezpečnosť a toto povolenie ruší. Protestnú nótu údajne plánuje poslať viacero krajín.Palestínsky prezident Mahmúd Abbás údajne v telefonickom rozhovore s americkým prezidentom Joeom Bidenom vylúčil presun Palestínčanov z Pásma Gazy, a to napriek tomu, že Izrael pripravuje koordinovanú ofenzívu v Pásme Gazy s využitím vzdušných, pozemných a námorných síl.Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková podľa webu Deutsche Welle vyhlásila, že militantné hnutie Hamas „zajalo ako rukojemníkov celé obyvateľstvo“ Pásma Gazy.„Hamas sa teraz zabarikáduje za ešte nevinnejšími ľuďmi a používa ich ako štít v Pásme Gazy. Ich tunely, ich sklady zbraní a veliteľské centrá sú zámerne umiestnené v obytných budovách, supermarketoch a univerzitách. Možno aj v nemocniciach,“ povedala Baerbocková.