Poliaci odhalili špionážnu sieť, ktorá mala sledovať vojenské zásielky pre Ukrajinu. Nevylučujú ani prípravu sabotáží

15.3.2023 (SITA.sk) - Poľské úrady rozbili špionážnu sieť pracujúcu pre Rusko. Ako na svojom webe referuje rozhlasová stanica RMF FM, skupina mala predovšetkým zbierať informácie, ale nie je vylúčené, že sa podieľala aj na prípravách na sabotážnu činnosť v Poľsku.Príslušníci Agentúry pre vnútornú bezpečnosť (ABW) zadržali dovedna šesť cudzincov v súvislosti s objavom skrytých kamier na dôležitých trasách a železničných uzloch, ktoré zaznamenávali pohyb na koľajniciach.Takýchto zariadení sú údajne desiatky, predovšetkým na úsekoch železničných tratí v Podkarpatskom vojvodstve, ktoré susedí so Slovenskom.Nainštalované boli aj v okolí letiska Jasionka pri Rzeszówe, ktoré je hlavným prepravným bodom pre západné zbrane a muníciu pre Ukrajinu.Bývalý zástupca náčelníka poľskej vojenskej kontrarozviedky Maciej Matysiak sa domnieva, že skupina mala zhromažďovať informácie o počte transportov, ich zabezpečení a type techniky, ktorá sa na Ukrajinu dostáva zo Západu.To podľa neho umožňuje posúdiť, do akej miery Západ plní svoje sľuby a nakoľko je reálna pomoc Ukrajine.Matysiak si myslí, že takéto informácie môžu byť použité na prijatie protiopatrení, vrátane sabotáže, rozvratnej činnosti a ničenia.„Rusi to robili, robia a budú to robiť aj naďalej,“ povedal Matysiak a pripomenul napríklad zodpovednosť ruských agentov za výbuch muničného skladu v českých Vrběticiach v roku 2014.Ako spomenul Matysiak, medzi aktivity diverzantov možno zaradiť napríklad rozoberanie koľají, pokusy o vykoľajenie, blokovanie tratí, podpaľovanie, zamedzovanie prepravy a jej ničenie, ale napríklad aj pokusy o paralyzovanie softvéru železničných uzlov.