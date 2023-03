Ukrajina sa môže súdiť, aby nemusela Rusku splatiť Janukovyčove pôžičky za tri miliardy dolárov. Aké je pozadie?

Ukrajina čelila hrozbe

Nová vláda dlh odmietla

Uznali nátlak Moskvy

15.3.2023 (SITA.sk) - Najvyšší súd Spojeného kráľovstva v stredu rozhodol, že Ukrajina sa môže súdiť, aby sa vyhla splateniu pôžičiek vo výške troch miliárd dolárov.Kyjiv tvrdí, že uvedenú sumu prijal pod tlakom Ruska v roku 2013, keď mu Moskva chcela zabrániť v pokuse o vstup do Európskej únie Britská spoločnosť konajúca v záujme Ruska požadovala, aby súd nariadil Ukrajine splatiť pôžičky bez toho, aby sa na súde mohla pokúsiť vyhnúť splateniu. Súd však tento návrh zamietol.Ukrajina argumentovala, že si peniaze požičala, pričom čelila hrozbe vojenskej sily a obrovskému nezákonnému ekonomickému a politickému tlaku.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Twitteri uviedol, že rozsudok je „ďalším rozhodujúcim víťazstvom nad agresorom“. „Spravodlivosť bude naša,“ poznamenal Zelenskyj.Prípad sa prejednával v novembri 2021 a súd nebol požiadaný, aby prihliadal na ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá sa začala o tri mesiace neskôr.Ukrajinské úrady tvrdia, že skorumpovaná vláda proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča si pod nátlakom požičala peniaze z Moskvy predtým, ako bol Janukovyč vo februári 2014 počas protestov zvrhnutý. Bolo to krátko predtým, ako Rusko nelegálne anektovalo ukrajinský polostrov Krym.Po revolúcii na Ukrajine nová vláda v decembri 2015 odmietla splatiť dlh. Prípad sa dostal pred britské súdy, pretože Ukrajina predtým poverila zastupovaním svojich záujmov spoločnosť Law Debenture Trust Corp. so sídlom v Londýne.Ukrajina uviedla, že mesiac pred uzavretím dohody Janukovyč svojmu litovskému kolegovi povedal, že ruský vodca Vladimir Putin pohrozil, že ruské banky spôsobia bankrot veľkých tovární na východe Ukrajiny, ak Kyjiv podpíše asociačnú dohodu s EÚ.Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ uviedol, že najvyšší súd Spojeného kráľovstva uznal nátlak zo strany Moskvy.„Teraz bude musieť Kremeľ zverejniť všetky informácie o akciách proti Ukrajine na verejnom súde. Spravodlivosť určite zvíťazí. Rusko sa určite bude zodpovedať za všetky svoje nezákonné činy a zločiny,“ skonštatoval Šmyhaľ.