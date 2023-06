Policajná akcia „Buď rozumný“ zameraná na alkohol pokračuje. Cyklisti za zodpovednosť môžu dostať nealko pivo či radler

Nulová tolerancia aj pre cyklistov

Výnimka zo zákazu

9.6.2023 (SITA.sk) - Po celom Slovensku bude od 12. do 18. júna preventívna akciapokračovať kontrolami zameranými na alkohol u cyklistov.Uvádza to v tlačovej správe hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová , podľa ktorej minulé leto táto skupina dvojkolesových účastníkov cestnej premávky dosiahla 7-ročné rekordy v štatistikách.V júli 2022 prichytili policajti 890 cyklistov pod vplyvom alkoholu, pričom viac ako polovici z nich bolo namerané jedno promile a viac.„Cyklistov sa rovnako týka nulová tolerancia alkoholu,“ upozornil riaditeľ dopravnej polície Tomáš Vrábel , podľa ktorého pri požití alkoholických nápojov klesá pozornosť a možnosť predvídať na cestách situácie, ktoré pre túto skupinu, ako aj pre ostatných účastníkov, môžu byť fatálne.Viac cyklistov pod vplyvom alkoholu ako počas júla 2022 bolo podľa polície naposledy v roku 2016. Prvý prázdninový mesiac roku 2022 priniesol 890 záznamov o alkohole zistenom u cyklistov, pričom 555 z nich bolo namerané viac ako jedno promile. Mnohí cyklisti navyše nevedia, aké pravidlá pre nich platia.„Pre cyklistu platí podľa zákona zákaz požívania alkoholu s výnimkou tých, ktorí jazdia v zastavanom území obce alebo po označenej, vyhradenej cyklotrase. Množstvo alkoholu v ich organizme však nesmie prekročiť hodnotu 0,24 mg/l, čiže 0,50 promile. Mimo týchto území je tolerancia na alkohol nulová,“ vysvetlil výkonný riaditeľ SZVPS Vladimír Machalík Celoslovenskú akciu „Buď rozumný“ zameranú na prevenciu proti alkoholu za volantom či riadidlom, organizujú od mája Policajný zbor so Slovenským združením výrobcov piva a sladu a Odborom bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy SR (BECEP).Prebiehať bude až do októbra. Počas nadchádzajúcich mesiacov budú hliadky kontrolovať vodičov, motorkárov či cyklistov na alkohol v dychu.Vodiči, ktorí dodržujú zákon, budú odmenení nealko pivom či radlermi, ktoré poskytli členovia Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.