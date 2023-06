Ľudia si podľa Šimečku vo voľbách budú môcť vybrať dve cesty, prvou je deštrukcia demokracie (video)

Kampaňový spot

Cesta deštrukcie demokracie

9.6.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce viesť neútočnú predvolebnú kampaň, v ktorej sa bude pozerať do budúcnosti. Ako v piatok povedal predseda hnutia Michal Šimečka na tlačovej konferencii, „aj naďalej sa budeme strániť otvorených útokov na iné politické strany a nebudeme viesť osobné spory, pretože to je štýl politiky, ktorý nás dostal do toho chaosu.“Ľudí chcú progresívci presvedčiť o tom, že politika sa dá robiť aj slušne a odborne. Kandidátku predstavia 20. júna. Šimečka podotkol, že medzi 150 menami bude doteraz najvyšší podiel žien, aký kedy mala relevantná politická strana na Slovensku na kandidátke.Dnes spúšťajú svoj kampaňový spot, ktorý komunikuje základné témy programu – vzdelávanie, zdravotníctvo, Slovensko pre mladých ľudí, naštartovanie ekonomického rozvoja cez uvoľnenie rúk podnikateľom, rovnosť pre všetkých, obrana demokracie a bezpečnosť.Cez leto budú progresívci viesť kontaktnú kampaň. Tento mesiac ešte predstaví Progresívne Slovensko ďalšie časti svojho programu, a to zdravotníctvo, právny štát a spravodlivosť, tému rovnosti, a tiež ďalšie posily na kandidátke, pričom nepôjde o aktívnych ani bývalých politikov.Podľa Šimečku si ľudia vo voľbách budú môcť vybrať dve cesty. Prvou je cesta deštrukcie demokracie, medzinárodnej izolácie a návratu oligarchických praktík, ktorú ponúka Robert Fico (Smer-SD) a extrémisti.Druhou je podľa neho európska budúcnosť a dôstojná budúcnosť pre všetkých, ktorú ponúka PS. Šimečka zdôraznil, že do volieb pôjdu samostatne, pretože sú poučení skúsenosťou z minulých volieb, keď debaty o spájaní nedopadli dobre pre nikoho.„Poškodilo to nás aj voličov, pretože veľmi veľa hlasov prepadlo,“ poznamenal šéf PS. Zároveň dodal, že ešte do volieb po rokovaní predsedníctva jasne povedia, ako PS uvažuje o povolebných stratégiách vrátane možných partnerov. „Ani zďaleka sa to netýka iba strany Hlas-SD a bude to jasne komunikované,“ dodal.