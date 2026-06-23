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23. júna 2026
Policajná akcia s krycím názvom URUS pokračuje, príslušníci ÚBOK zadržali ďalšiu osobu – FOTO
Policajti naďalej vykonávajú úkony smerujúce k úplnému zadokumentovaniu činnosti zločineckej skupiny, objasneniu všetkých okolností prípadu a identifikácii ďalších osôb podieľajúcich sa na trestnej ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Policajti naďalej vykonávajú úkony smerujúce k úplnému zadokumentovaniu činnosti zločineckej skupiny, objasneniu všetkých okolností prípadu a identifikácii ďalších osôb podieľajúcich sa na trestnej činnosti.
Príslušníci protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru (PZ) pokračujú v procesných úkonoch súvisiacich s rozsiahlou policajnou akciou s krycím názvom URUS, úkony sú zamerané na ďalších členov zločineckej skupiny. Ako informovali z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ, pokračujúce operatívne a procesné opatrenia viedli v pondelok 22. júna popoludní k zadržaniu ďalšej obvinenej osoby. Policajti ju zadržali počas toho, ako sa presúvala motorovým vozidlom.
„Policajti naďalej vykonávajú úkony smerujúce k úplnému zadokumentovaniu činnosti zločineckej skupiny, objasneniu všetkých okolností prípadu a identifikácii ďalších osôb podieľajúcich sa na trestnej činnosti. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a aktuálne vykonávané procesné úkony nie je v tejto fáze možné poskytnúť bližšie informácie,” doplnila polícia.
Ešte v pondelok 22. júna z policajného prezídia informovali, že protizločinecká jednotka ÚBOK vykonala jednu z najrozsiahlejších akcií. Podieľalo sa na nej 170 policajtov a výsledkom je desať zadržaných a deväť obvinených osôb.
Akcia s krycím názvom Urus bola namierená proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. ÚBOK proti skupine udrel súčasne na viacerých miestach na Slovensku. Policajti vykonali šesť domových prehliadok a jednu prehliadku iných priestorov. Zadržali desať osôb, z čoho deväť je Slovákov a jedna osoba je zo Spojeného kráľovstva.
Zdroj: SITA.sk - Policajná akcia s krycím názvom URUS pokračuje, príslušníci ÚBOK zadržali ďalšiu osobu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Príslušníci protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru (PZ) pokračujú v procesných úkonoch súvisiacich s rozsiahlou policajnou akciou s krycím názvom URUS, úkony sú zamerané na ďalších členov zločineckej skupiny. Ako informovali z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ, pokračujúce operatívne a procesné opatrenia viedli v pondelok 22. júna popoludní k zadržaniu ďalšej obvinenej osoby. Policajti ju zadržali počas toho, ako sa presúvala motorovým vozidlom.
„Policajti naďalej vykonávajú úkony smerujúce k úplnému zadokumentovaniu činnosti zločineckej skupiny, objasneniu všetkých okolností prípadu a identifikácii ďalších osôb podieľajúcich sa na trestnej činnosti. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a aktuálne vykonávané procesné úkony nie je v tejto fáze možné poskytnúť bližšie informácie,” doplnila polícia.
Ešte v pondelok 22. júna z policajného prezídia informovali, že protizločinecká jednotka ÚBOK vykonala jednu z najrozsiahlejších akcií. Podieľalo sa na nej 170 policajtov a výsledkom je desať zadržaných a deväť obvinených osôb.
Akcia s krycím názvom Urus bola namierená proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. ÚBOK proti skupine udrel súčasne na viacerých miestach na Slovensku. Policajti vykonali šesť domových prehliadok a jednu prehliadku iných priestorov. Zadržali desať osôb, z čoho deväť je Slovákov a jedna osoba je zo Spojeného kráľovstva.
Zdroj: SITA.sk - Policajná akcia s krycím názvom URUS pokračuje, príslušníci ÚBOK zadržali ďalšiu osobu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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