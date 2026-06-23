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23. júna 2026
Úrad na ochranu oznamovateľov prijal vlani 335 podnetov, predstavil vybrané prípady
Úrad dlhodobo upozorňuje aj na zdĺhavé vyšetrovanie oznámení týkajúcich sa podozrení z trestnej činnosti. Eviduje prípady, v ktorých sa trestné konania vedú už od roku 2022 bez výraznejšieho procesného ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Úrad dlhodobo upozorňuje aj na zdĺhavé vyšetrovanie oznámení týkajúcich sa podozrení z trestnej činnosti. Eviduje prípady, v ktorých sa trestné konania vedú už od roku 2022 bez výraznejšieho procesného posunu.
Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) v utorok pri príležitosti Svetového dňa oznamovateľov predstavil na mediálnom podujatí vybrané prípady zo svojej činnosti. Prípady, s ktorými sa oznamovatelia obracajú na úrad, často neodhaľujú len individuálne pochybenia, ale upozorňujú aj na vážne systémové nedostatky – od zlyhávania kontrolných mechanizmov cez nedostatočné vyvodzovanie zodpovednosti až po nerešpektovanie rozhodnutí súdov.
Jedným z najzávažnejších prípadov podľa ÚOO bolo podozrenie zo zlyhania hygienického dozoru v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Antolská. Oznamovateľka z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave upozornila na to, že zistené porušenia hygienicko-epidemiologického režimu a prítomnosť nebezpečných patogénov neboli riadne zdokumentované a nemocnica nečelila žiadnym sankciám.
Mimoriadnu závažnosť prípadu podčiarkuje skutočnosť, že kontrola bola vykonaná na základe podnetu matky mladej onkologickej pacientky, ktorá v nemocnici zomrela a dodnes nedostala od regionálneho úradu verejného zdravotníctva odpoveď na svoju sťažnosť.
Úrad o tomto prípade informoval ministerstvo zdravotníctva. „Napriek závažnosti zistení sa reakcia štátu zamerala na poučenie zamestnancov. Nebola vyvodená osobná zodpovednosť, hoci existovalo dôvodné podozrenie zo zlyhania vedúcich pracovníkov. ÚOO neobdržal ani informáciu o tom, či sa zrealizovala systémová revízia kontrolných mechanizmov,“ priblížila predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová. Doplnila, že úrad podal aj trestné oznámenie a prípad v súčasnosti preverujú orgány činné v trestnom konaní.
Ďalší prípad sa týka štátnej Záchrannej zdravotnej služby v Košiciach. Hlavná ekonómka Mária Koránová po upozornení na nezákonnosti čelila odvetným opatreniam. Napriek opakovaným rozhodnutiam súdov v jej prospech jej zamestnávateľ viac ako tri roky neumožnil návrat do práce a vyplácal jej mzdu bez využitia jej odbornosti.
K náprave došlo až po zásahu ÚOO a intervencii ministra zdravotníctva Kamila Šaška, ktorého na situáciu upozornil úrad. „Je pozitívne, že sa situácia napokon vyriešila a oznamovateľka sa mohla vrátiť na svoju pôvodnú pozíciu. Je však neprijateľné, aby rešpektovanie právoplatných súdnych rozhodnutí prichádzalo až po zásahu nezávislého úradu a intervencii ministra,“ uviedla Dlugošová.
Podobný problém úrad eviduje aj v ďalších prípadoch, keď štátne inštitúcie radšej vyplácajú oznamovateľom mzdu, než by rešpektovali rozhodnutia príslušných orgánov. Prichádza tak nielen k porušovaniu zákona, ale aj plytvaniu verejnými prostriedkami.
Úrad tiež opakovane prijíma oznámenia týkajúce sa čerpania prostriedkov Európskej únie. Oznamovatelia upozorňujú na podozrenia z vykazovania neodvedených prác, financovania fiktívnych pracovných pozícií či nadhodnocovania personálnych kapacít. Podnety boli postúpené príslušným orgánom vrátane ministerstiev, prokuratúry a Úradu Európskej prokuratúry.
Tieto prípady podľa ÚOO poukazujú na potrebu účinnejších kontrolných mechanizmov pri ochrane finančných záujmov Európskej únie. Netýkajú sa totiž len možných individuálnych zlyhaní, ale aj nedostatočných preventívnych a kontrolných mechanizmov, ktoré nedokážu včas identifikovať a zastaviť opakujúce sa rizikové praktiky.
Otázna je aj kvalita vykonávaných kontrol. „V jednom prípade čerpania prostriedkov na fiktívnych zamestnancov sme napríklad dostali odpoveď, že ministerstvo nemá vplyv na to, že dochádza k personálnym zmenám v rámci nahlásených riešiteľov grantov. Podstata problému pritom spočívala v tom, či boli z európskych prostriedkov uhrádzané skutočne oprávnené výdavky za reálne vykonanú prácu,“ doplnila predsedníčka ÚOO.
Úrad dlhodobo upozorňuje aj na zdĺhavé vyšetrovanie oznámení týkajúcich sa podozrení z trestnej činnosti. Eviduje prípady, v ktorých sa trestné konania vedú už od roku 2022 bez výraznejšieho procesného posunu. „Ak chceme, aby ľudia upozorňovali na problémy vo verejnom záujme, nestačí oznamovateľov chrániť. Je potrebné, aby ich podnety boli riadne a v primeranom čase preverené a aby v prípadoch potvrdených pochybení nasledovalo aj vyvodenie zodpovednosti,“ zdôraznila Dlugošová.
Na Úrad na ochranu oznamovateľov sa v roku 2025 obrátilo 554 ľudí a prijal 335 podnetov. Kompletné dáta o činnosti úradu v minulom roku nájdete v Správe o činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov za rok 2025.
Zdroj: SITA.sk - Úrad na ochranu oznamovateľov prijal vlani 335 podnetov, predstavil vybrané prípady © SITA Všetky práva vyhradené.
Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) v utorok pri príležitosti Svetového dňa oznamovateľov predstavil na mediálnom podujatí vybrané prípady zo svojej činnosti. Prípady, s ktorými sa oznamovatelia obracajú na úrad, často neodhaľujú len individuálne pochybenia, ale upozorňujú aj na vážne systémové nedostatky – od zlyhávania kontrolných mechanizmov cez nedostatočné vyvodzovanie zodpovednosti až po nerešpektovanie rozhodnutí súdov.
Zlyhanie hygienického dozoru
Jedným z najzávažnejších prípadov podľa ÚOO bolo podozrenie zo zlyhania hygienického dozoru v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Antolská. Oznamovateľka z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave upozornila na to, že zistené porušenia hygienicko-epidemiologického režimu a prítomnosť nebezpečných patogénov neboli riadne zdokumentované a nemocnica nečelila žiadnym sankciám.
Mimoriadnu závažnosť prípadu podčiarkuje skutočnosť, že kontrola bola vykonaná na základe podnetu matky mladej onkologickej pacientky, ktorá v nemocnici zomrela a dodnes nedostala od regionálneho úradu verejného zdravotníctva odpoveď na svoju sťažnosť.
Úrad o tomto prípade informoval ministerstvo zdravotníctva. „Napriek závažnosti zistení sa reakcia štátu zamerala na poučenie zamestnancov. Nebola vyvodená osobná zodpovednosť, hoci existovalo dôvodné podozrenie zo zlyhania vedúcich pracovníkov. ÚOO neobdržal ani informáciu o tom, či sa zrealizovala systémová revízia kontrolných mechanizmov,“ priblížila predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová. Doplnila, že úrad podal aj trestné oznámenie a prípad v súčasnosti preverujú orgány činné v trestnom konaní.
Ďalší prípad sa týka štátnej Záchrannej zdravotnej služby v Košiciach. Hlavná ekonómka Mária Koránová po upozornení na nezákonnosti čelila odvetným opatreniam. Napriek opakovaným rozhodnutiam súdov v jej prospech jej zamestnávateľ viac ako tri roky neumožnil návrat do práce a vyplácal jej mzdu bez využitia jej odbornosti.
Úrad upozornil ministra zdravotníctva
K náprave došlo až po zásahu ÚOO a intervencii ministra zdravotníctva Kamila Šaška, ktorého na situáciu upozornil úrad. „Je pozitívne, že sa situácia napokon vyriešila a oznamovateľka sa mohla vrátiť na svoju pôvodnú pozíciu. Je však neprijateľné, aby rešpektovanie právoplatných súdnych rozhodnutí prichádzalo až po zásahu nezávislého úradu a intervencii ministra,“ uviedla Dlugošová.
Podobný problém úrad eviduje aj v ďalších prípadoch, keď štátne inštitúcie radšej vyplácajú oznamovateľom mzdu, než by rešpektovali rozhodnutia príslušných orgánov. Prichádza tak nielen k porušovaniu zákona, ale aj plytvaniu verejnými prostriedkami.
Úrad tiež opakovane prijíma oznámenia týkajúce sa čerpania prostriedkov Európskej únie. Oznamovatelia upozorňujú na podozrenia z vykazovania neodvedených prác, financovania fiktívnych pracovných pozícií či nadhodnocovania personálnych kapacít. Podnety boli postúpené príslušným orgánom vrátane ministerstiev, prokuratúry a Úradu Európskej prokuratúry.
Tieto prípady podľa ÚOO poukazujú na potrebu účinnejších kontrolných mechanizmov pri ochrane finančných záujmov Európskej únie. Netýkajú sa totiž len možných individuálnych zlyhaní, ale aj nedostatočných preventívnych a kontrolných mechanizmov, ktoré nedokážu včas identifikovať a zastaviť opakujúce sa rizikové praktiky.
Zdĺhavé vyšetrovanie oznámení
Otázna je aj kvalita vykonávaných kontrol. „V jednom prípade čerpania prostriedkov na fiktívnych zamestnancov sme napríklad dostali odpoveď, že ministerstvo nemá vplyv na to, že dochádza k personálnym zmenám v rámci nahlásených riešiteľov grantov. Podstata problému pritom spočívala v tom, či boli z európskych prostriedkov uhrádzané skutočne oprávnené výdavky za reálne vykonanú prácu,“ doplnila predsedníčka ÚOO.
Úrad dlhodobo upozorňuje aj na zdĺhavé vyšetrovanie oznámení týkajúcich sa podozrení z trestnej činnosti. Eviduje prípady, v ktorých sa trestné konania vedú už od roku 2022 bez výraznejšieho procesného posunu. „Ak chceme, aby ľudia upozorňovali na problémy vo verejnom záujme, nestačí oznamovateľov chrániť. Je potrebné, aby ich podnety boli riadne a v primeranom čase preverené a aby v prípadoch potvrdených pochybení nasledovalo aj vyvodenie zodpovednosti,“ zdôraznila Dlugošová.
Na Úrad na ochranu oznamovateľov sa v roku 2025 obrátilo 554 ľudí a prijal 335 podnetov. Kompletné dáta o činnosti úradu v minulom roku nájdete v Správe o činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov za rok 2025.
Zdroj: SITA.sk - Úrad na ochranu oznamovateľov prijal vlani 335 podnetov, predstavil vybrané prípady © SITA Všetky práva vyhradené.
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