Policajná inšpekcia by mohla byť nezávislejšia, vláda pripúšťa aj vznik nového úradu

20.4.2020 - Vláda vedená Igorom Matovičom (OĽaNO) prehodnotí postavenie a činnosť Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. Uvádza sa to v programovom vyhlásení vlády, ktorým sa v pondelok bude zaoberať parlament.Podľa dokumentu má vláda v prípade policajnej inšpekcie na základe výsledkov analýzy legislatívnymi opatreniami zabezpečiť jej väčšiu nezávislosť a efektivitu.„Ak z výsledkov analýz (vláda) zistí, že najefektívnejšie by zločinnosti príslušníkov bezpečnostných a ozbrojených zborov dokázala čeliť takzvaná Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, navrhne legislatívne zmeny vedúce k jej vzniku. Jej súčasťou by boli aj operatívne zložky v jednotlivých rezortoch," uvádza sa v programovom vyhlásení.Policajná inšpekcia na Slovensku momentálne funguje ako Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. Na starosti má vyšetrovanie trestných činov policajtov, príslušníkov justičnej stráže a tiež finančnej správy. Vyšetrovanie trestných činov v kompetencii úradu dozorujú krajské prokuratúry.Úrad inšpekčnej služby MV SR sa v roku 2018 zmenou zákona pretransformoval zo Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR. Z priamo podriadeného útvaru ministerstva sa tak zmenil na samostatnú súčasť Policajného zboru.Šéfa inšpekcie po absolvovaní výberového konania pred výberovou komisiou a parlamentným výborom pre obranu a bezpečnosť na návrh ministra vnútra odobruje hlasovaním vláda.Samostatný štátny orgán určený na vyšetrovanie nezákonnej činnosti príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov momentálne funguje napríklad v Českej republike.