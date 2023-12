Policajná inšpekcia prešla reorganizáciou. Siedmi funkcionári boli prevelení a policajtov čakajú školenia

Analýzy sťažností na policajtov

Školenia zamerané na komunikáciu

1.12.2023 (SITA.sk) - Úrad inšpekčnej služby rezortu vnútra prešiel reorganizáciou. Ako ďalej informovala nová hovorkyňa inšpekcie Andrea Dobiášová , cieľom zmien je zefektívnenie, skvalitnenie a zrýchlenie vyšetrovania a sprehľadnenie organizačnej štruktúry úradu.V rámci zmien zanikne odbor ochrany a prevencie a vznikne odbor západ, stred a východ. Deviatich príslušníkov inšpekcie sa dotkli zmeny aj v personálnej rovine, z toho siedmi boli v riadiacej funkcii a boli prevedení v rámci Policajného zboru mimo Úrad inšpekčnej služby na iné pozície.Novinkou úradu má byť prevencia smerom do vnútra polície.„Spoločne so svojím tímom rozbiehame prvý preventívny projekt, ktorý bude zameraný na riešenie krízových situácií, a to najmä v komunikačnej rovine. Pripravujeme analýzy opodstatnených sťažností na policajtov, podľa ktorých zistíme, s čím majú policajti najväčší problém. Zo skúseností viem, že často dochádza k slovným potýčkam a vyhroteným situáciám s marginalizovanými skupinami, či už ide o Rómov, alebo LGBT komunity," uviedol riaditeľ Inšpekcie Branislav Zurian S odborníkmi z oblasti psychológie a komunikácie chce podľa vlastných slov zorganizovať školenia, na ktorých sa budú policajti učiť ako komunikovať vo vyhrotených situáciách a neprenášať do nich zbytočné emócie.„Naším cieľom je naučiť policajtov profesionálne komunikovať, aby sme čo najviac eliminovali sťažnosti zo strany verejnosti. Tak, ako je dôležitá prevencia polície smerom von, tak je dôležitá smerom do vnútra," skonštatoval Zurian.Nezávislosť Úradu inšpekčnej služby je podľa rezortu vnútra podporená aj zmenou komunikácie smerom k médiám. Úrad už nebude komunikačne zastrešovať samotné ministerstvo, ale hovorca úradu.