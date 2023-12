Ukrajinská protiofenzíva nepriniesla očakávané výsledky, Zelenský z toho viní nedodané zbrane od spojencov

Náročná zimná sezóna

Letná protiofenzíva nenaplnila očakávania

Ukrajinu čaká náročné obdobie

1.12.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že nástup zimy predstavuje novú fázu vo vojne s Ruskom, ktorá ovplyvní nielen boje na fronte, ale aj civilistov v mestách a obciach či vývoz obilia. Ako povedal reportérovi agentúry AP pozvanému na východ Ukrajiny, predpokladá tiež obnovenie intenzívnej ruskej leteckej kampane.Takéto útoky minulý rok zasiahli kľúčovú civilnú infraštruktúru a ovplyvnili dodávky elektriny, tepla a vody. Rusko sa zameralo aj na obilné sklady a prístavy, čo obmedzilo exportné možnosti.Hoci má Ukrajina vďaka západným spojencom robustnú protivzdušnú obranu a podarilo sa jej prekaziť väčšinu útokov bezpilotných lietadiel a rakiet na veľké mestá, zdá sa, že Rusko má v úmysle tieto kapacity prevalcovať. Zelenskyj povedal, že ochrana civilných oblastí popri udržiavaní obrany na dlhej frontovej línii robí zimnú sezónu obzvlášť náročnou.V súvislosti s letnou protiofenzívou Ukrajiny Zelenskyj priznal, že nepriniesla výsledky, v ktoré mnohí dúfali. Povedal, že to bolo spôsobené najmä tým, že Ukrajina nedostala očakávané zbrane od spojencov, čo držalo pozemné sily v nevýhode.„Pozrite, neustupujeme, som spokojný. Bojujeme s druhou (najlepšou) armádou na svete, som spokojný,“ povedal s odkazom na ruskú armádu.Dodal však: „Strácame ľudí, s tým nie som spokojný. Nedostali sme všetky zbrane, ktoré sme chceli, nemôžem byť spokojný, ale ani sa nemôžem príliš sťažovať.“ Pripustil, že Ukrajina nie je schopná napredovať dostatočne rýchlo a dosiahnuť veľké prielomy, ale povedal, že to nie je dôvod na kapituláciu.Zelenskyj povedal, že vojna medzi Izraelom a Hamasom v kritickom momente môže odviesť pozornosť od konfliktu na Ukrajine, ale nespresnil, či to malo hmatateľný vplyv na zbrane alebo finančné prostriedky. Kríza na Blízkom východe prichádza aj pred volebným rokom v Spojených štátoch, kde sa očakáva, že pomoc Ukrajine bude podrobená hlbšej kontrole.Zelenskyj chce zvýšiť domácu výrobu zbraní na Ukrajine, čo by krajine umožnilo vyrábať vlastné zbrane namiesto toho, aby bola závislá od vonkajších dodávateľov. Ukrajina venuje značnú časť svojho rozpočtu na výrobu zbraní vrátane bezpilotných lietadiel, no rodiaci sa priemysel nie je schopný splniť to, čo je potrebné na vynútenie si rozhodného posunu proti lepšie zásobovanému Rusku.