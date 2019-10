Policajná inšpekcia začala stíhanie po trestnom oznámení od Karola M.

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. októbra (TASR) – Vyšetrovateľ Odboru Inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR začal v polovici tohto mesiaca trestné stíhanie v prípade trestného oznámenia obžalovaného Karola M., ktorý sa asi deväť rokov nachádza v stredoamerickom Belize. Podal ho na neznámych páchateľov pre prečiny zneužívania právomoci verejného činiteľa a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, vyplýva z oznámenia, potvrdil pre TASR obhajca Karola M. Peter Schmidl."Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v súvislosti s podozrením zo spáchania uvedených skutkov. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a vykonávané úkony v súčasnosti nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie," potvrdila pre TASR Petra Friese z Tlačového odboru Kancelárie MV SR.Karol M. je na Slovensku aktuálne stíhaný v dlhoročnej súdnej kauze dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave. Trestné oznámenie mal podať v inom prípade, ako v tom, v ktorom je obvinený. Malo by ísť o oveľa staršiu vraždu. Oznámenie sa dotýka príslušníkov bývalého Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru SR.V spomínanom prípade dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave z roku 2004 sa skoré definitívne ukončenie súdnej kauzy nedá očakávať. Okresný súd Bratislava I aktuálne zisťuje pobyt jedného z poškodených za účelom zistenia jeho doručovacej adresy pre potreby trestného konania.Súd mal v júni rozhodnúť o návrhu prokurátora, aby sa voči Karolovi M. konalo ako voči ušlému. "Z okolností tohto prípadu, ale aj iných prípadov, kde je na Karola M. vydaných niekoľko medzinárodných zatýkacích rozkazov, vyplýva, že sa trestnému stíhaniu v tejto veci vyhýba pobytom v cudzine," vysvetlil.Obhajca Schmidl tvrdí, že OS Bratislava I má k dispozícii aktuálnu adresu Karola M. a je so súdom v kontakte, ako je aj v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK). Zatykače sú podľa slov obhajcu vydané nezákonne a obžalovaný sa pobytom na Belize len chráni pred nezákonným postupom OČTK, pritom niektoré veci už dávno boli ukončené. "Keby tie zatykače neboli, Karolovi by nič teoreticky nebránilo v tom, aby v tejto veci prišiel osobne na Slovensko," zopakoval obhajca.Karol M. účasť na tomto skutku viackrát poprel. Bol istý čas na úteku, keď ho od roku 2007 hľadal Interpol, zadržaný bol v Poľsku v októbri 2010. Prebiehal dlhý vydávajúci proces, následne pre procesné pochybenia sudcu ho prepustili v máji 2011 na slobodu. V lete 2012 ho zatkla polícia v Belize, museli ho však prepustiť, pretože nebol na Slovensku nikdy právoplatne odsúdený.