Policajná naháňačka v Trnave, vodič vyskočil do poľa z idúceho auta (video)

Vyskočil z idúceho auta do poľa

Mladík mal zákaz viesť motorové vozidlá











21.8.2023 (SITA.sk) - Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky z Trnavy naháňali v sobotu nebezpečného vodiča, ktorý šialenou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pôvodne ho chceli zastaviť v centre Trnavy, vodič však začal na aute VW Golf unikať a napriek viacerým výzvam nezastavil. Nebezpečne kľučkoval medzi autami a jazdil aj v protismere.Zo Šrobárovej ulice prešiel vysokou rýchlosťou na červenú cez križovatku a pokračoval smerom do časti Kamenný mlyn. Za obcou Biely Kostol odbočil doľava na Ružindol, po chvíli zišiel vpravo na poľnú cestu, kde po opakovaných výzvach na zastavenie nakoniec vyskočil z idúceho auta do poľa a rozbehol sa preč.„Policajti ho ale po pár metroch rýchlo dobehli. 21-ročný muž kládol aktívny odpor a bol agresívny. Museli ho preto spacifikovať a nasadiť mu služobné putá,“ informovala o naháňačke trnavská polícia.Dopravní policajti mladíka, ktorému súd už trikrát uložil zákaz činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlá, opäť obvinili z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. V zmysle zákona mu tak môže hroziť trest odňatia slobody až na dva roky. Muž je riešený v tzv. superrýchlom konaní a do rozhodnutia súdu zostáva v policajnej cele.Trnavská krajská polícia poznamenala, že pri tejto naháňačke sa veľmi dobré osvedčilo jedno z nových vozidiel BMW, ktoré Pohotovostná motorizovaná jednotka dostala len nedávno.