Nedeľa 21.9.2025
21. septembra 2025
Policajná naháňačka z Česka skončila na Slovensku. Vodič BMW utiekol, zvyšok posádky zadržali – FOTO
Policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v nedeľu krátko pred 09:00 poskytli súčinnosť českým kolegom, ...
21.9.2025 (SITA.sk) - Policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v nedeľu krátko pred 09:00 poskytli súčinnosť českým kolegom, ktorí prenasledovali unikajúce auto z územia Českej republiky na Slovensko. Ako informoval bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, v aute značky BMW sa nachádzali štyri osoby. Vozidlo zastavilo na 47 kilometri diaľnice D2 v smere do Bratislavy, pričom po zastavení vodič z vozidla ušiel. Zvyšné tri osoby boli na mieste zadržané.
„Po zistení bližších informácií sa na miesto dostavil vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Prezídia Policajného zboru, ktorý si vec na mieste prevzal," uviedla Bartošová.
Zdroj: SITA.sk - Policajná naháňačka z Česka skončila na Slovensku. Vodič BMW utiekol, zvyšok posádky zadržali – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Po zistení bližších informácií sa na miesto dostavil vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Prezídia Policajného zboru, ktorý si vec na mieste prevzal," uviedla Bartošová.
