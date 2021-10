Policajného prezidenta si vyberie minister vnútra, podľa Sulíka je potrebné spolitizovanie funkcie

Nepozvať Matoviča bol správny krok

SaS ešte nemá názor na referendum

Sulík nechce spolupracovať ani s Hlasom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.10.2021 (Webnoviny.sk) - Voľba prezidenta Policajného zboru SR sa zmení, bude si ho môcť priamo vybrať minister vnútra a ponesie za to aj zodpovednosť. Dohodli sa na tom koaličné strany. V diskusnej relácii V politike v televízii TA 3 to dnes povedal líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík. „My musíme tú funkciu policajného prezidenta spolitizovať,“ vyhlásil Sulík s tým, že nech si minister vnútra vyberie policajného prezidenta a potom sa môže požadovať od ministra „plná miera zodpovednosti“.Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini Sulíkovi pripomenul, že práve bývalá opozícia, ktorá je dnes pri moci, „si vynútila“ zmenu voľby policajného prezidenta tak, aby sa odpolitizovala.Pellegrini na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej uviedol, že urobila správny krok, keď sa v rámci rokovaní s lídrami parlamentných strán nestretla s predsedom Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igorom Matovičom „O čom by sa s ním bavila,“ podotkol Pellegrini. Podľa neho je to deštruktívny človek a ak prezidentke išlo o hľadanie riešení pre krajinu, tak urobila správne.Kým prezidentka nepozvala Matoviča, tak pozvala šéfa strany Smer - sociálna demokracia Roberta Fica. Matovič na to pred pár dňami reagoval tak, že zrejme je jej lepšia diskusia s mafiánom. Prezidentka z OĽaNO pozvala na schôdzku premiéra Eduarda Hegera. Sulík uviedol, že referendom „by malo byť dovolené“ skrátiť volebné obdobie parlamentu. Osobne je za takéto riešenie, strana na to podľa neho názor ešte nemá. „Uvidíme, čo povedia moji kolegovia,“ poznamenal.Ak Smer-SD príde s návrhom zákona, že referendom možno skrátiť volebné obdobie, tak SaS za to nebude hlasovať. Sulík to zdôvodnil tým, že platí koaličná zmluva a podľa nej sa za opozičné návrhy nehlasuje.Líder SaS tiež povedal, že po voľbách jeho strana nebude spolupracovať so Smerom-SD a so stranou Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Tak rozhodli stranícke orgány.Na otázku, či by spolupracovala SaS s Hlasom-SD, odpovedal, že si nevie predstaviť spoluprácu ani s Hlasom-SD, pretože ide o stranu z iného hodnotového sveta.Pellegrini vylúčil zo spolupráce ĽSNS. „Mojou úlohou je robiť takú politiku, aby Hlas mal široký koaličný potenciál,“ dodal Pellegrini.