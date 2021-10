Trump chce späť svoj účet na Twitteri, so zvláštnou požiadavkou sa obrátil na súd

Twitter vraj porušuje exprezidentove práva

Zablokovali mu aj ďalšie účty

3.10.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý prezident Donald Trump požiadal federálny súd na Floride, aby prinútil spoločnosť Twitter obnoviť jeho účet na rovnomennej sociálnej sieti. Twitter mu konto zablokoval v januári po smrteľných nepokojoch jeho podporovateľov v Kapitole Spojených štátov.Trumpovi právnici v piatok podali na okresnom súde v Miami návrh na vydanie predbežného súdneho príkazu voči Twitteru a jeho výkonnému riaditeľovi Jackovi Dorseyovi . Argumentujú, že Twitter cenzuruje Trumpa, čím porušuje jeho práva vyplývajúce z prvého dodatku ústavy. Ten sa okrem iného týka slobody prejavu.Twitter v sobotu Trumpove právne kroky odmietol komentovať, informuje agentúra AP.Trvalé zablokovanie Trumpa na Twitteri spoločnosť svojho času odôvodnila obavami z toho, že by mohol podnietiť ďalšie násilie. Pred zákazom mal Trump na sociálnej a mikroblogovacej sieti zhruba 89 miliónov sledovateľov.Po nepokojoch v Kapitole Trumpove kontá zablokovali aj služba YouTube spoločnosti Google , ktorá tak spravila na neurčito, a sociálna sieť Facebook . Jej zákaz bude trvať do 7. januára 2023, potom firma posúdi, či konto obnoví.Trump v júli podal na súde na Floride žaloby na spomenuté tri technologické spoločnosti a ich výkonných riaditeľov za to, že jeho a ďalších konzervatívcov neoprávnene cenzurujú. Zmienený návrh na predbežný súdny príkaz podali Trumpovi právnici ako súčasť jeho žaloby voči Twitteru.