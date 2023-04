Policajní exfunkcionári obvinení z protidrogovej akcie Chikara 2 budú stíhaní na slobode

Trnavský policajný riaditeľ

V rámci akcie Chikara 2 obvinili policajti spolu 16 osôb, pričom niektoré z viacerých trestných činov súbežne. Konkrétne čelí 14 osôb obvineniu zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, štyri osoby zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, dve osoby zo zločinu prijímania úplatku, dve aj z prečinu podplácania. Jedna osoba je obvinená aj zo zločinu hrubého nátlaku v štádiu prípravy a jedna osoba aj zo zločinu vydierania.



Počas policajnej akcie zadržali 10 obvinených osôb, pričom v jednom prípade išlo o činného príslušníka Policajného zboru – riadiaceho funkcionára zaradeného na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Trnave (Rastislav G.). Taktiež bol zadržaný aj jeden bývalý príslušník polície, v súčasnosti zaradený v riadiacej funkcii na Centre podpory Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave (Bystrík S.).





3.4.2023 (SITA.sk) - Bývalí policajní funkcionári, obvinení z činnosti pre drogovú skupinu budú naďalej stíhaní na slobode. Rozhodol o tom v pondelok Najvyšší súd SR, keď zamietol sťažnosť prokurátora Úradu Špeciálnej prokuratúry proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu. Rozhodnutie súdu je právoplatné. Donedávna trnavský okresný policajný riaditeľ Rastislav G. je konkrétne obvinený zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zneužívania právomoci verejného činiteľa, prijímania úplatku a prípravy zločinu hrubého nátlaku. Bývalý trnavský krajský policajný riaditeľ Bystrík S. je zase okrem podpory zločineckej skupiny, zneužívania právomocí, a prijímania úplatku obvinený aj z vydierania.Prokurátor žiadal pre Rastislava G. väzbu pre obavu z možného ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti. Poukazoval pritom na jeho stále väzby na iných príslušníkov Policajného zboru. Dlhoročnými kontaktami na policajtov argumentoval prokurátor aj v prípade Bystríka S, pre ktorého žiadal väzbu pre hrozbu ovplyvňovania svedkov.Obhajoba Rastislava G. však súdu oznámila, že má až do konca septembra dočasne pozastavený výkon služby a zároveň požiadal o odchod do civilu. Rovnako obhajca Bystríka S. argumentoval postavením mimo činnej štátnej služby.Predseda senátu Peter Paluda v odôvodnení rozhodnutia pripomenul, že od údajnej trestnej činnosti dvojice uplynulo sedem a viac rokov. Za tú dobu pritom podľa neho nebolo preukázané ich kolúzne konanie, teda snahu ovplyvniť svedkov.Pokiaľ ide o obavu z pokračovania v trestnej činnosti Rastislava G., súd konštatoval jej neexistentnosť, preto zrušil aj prvostupňovým súdom nariadené povinnosti dohľadu probačného a mediačného úradníka a zákazu vycestovania. Poukázal pritom práve na žiadosť o odchod obvineného do civilu a pozastavenie výkonu jeho funkcie.Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v sobotu 25. marca čiastočne vyhovel návrhu prokurátora a rozhodol o vzatí do väzby šiestich obvinených osôb (J.Ž, R.B., M.N., L.K., Ľ.K. a T.Z.), ktoré sú stíhané v rámci policajnej akcie Chikara 2.Dôvodom väzby u obvinených bola obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba. V prípade troch obvinených vrátane Rastislava G. a Bystríka S. však sudca rozhodol o prepustení zo zadržania na slobodu, a to napriek tomu, že uznesenia o vznesení obvinení v prípade všetkých obvinených označil za dôvodné.