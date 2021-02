Policajnú naháňačku ukončili až výstrely do pneumatík, unikajúci vodič mal pri sebe zbraň

Zobral aj stĺp s osvetlením

V aute bola aj pištoľ

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Unikajúceho muža v Košiciach, ktorý neuposlúchol výzvy policajtov a kládol odpor, zastavili až výstrely. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová V stredu krátko po 01.00 hodine v noci viedol 23-ročný Košičan, ktorý má zadržaný vodičský preukaz, osobné motorové vozidlo značky Nissan Micra po košickom sídlisku Nad jazerom. Policajti ho vyzvali, aby predložil doklady potrebné k vedeniu vozidla a podrobil sa dychovej skúške, to však Košičan odmietol.Muž nereagoval na žiadne výzvy policajtov, odmietal úkony, na ktoré bol opakovane vyzývaný, protestne sedel vo vozidle a pri pokusoch o jeho predvedenie začal kopať do policajta. Po chvíli sa mu dokonca podarilo s autom ujsť, na čo zakročujúci policajti reagovali použitím varovného výstrelu do vzduchu.Vozidlo však ani napriek tomu nezastavilo, počas jazdy zo strany na stranu zachytilo aj stĺp osvetlenia autoumyvárky. Preto jeden z policajtov namieril a vystrelil na pneumatiky, v dôsledku čoho sa vozidlo zastavilo. Hoci muž naďalej kládol aktívny odpor, príslušníci Policajného zboru ho za použitia donucovacích prostriedkov z auta vytiahli.Počas prehliadky vozidla bolo nájdené igelitové vrecúško s obsahom bielej kryštalickej látky, nezisteného množstva a druhu, ale aj plynová pištoľ. Veci boli zaistené a zaslané na kriminalistickú expertízu. Keďže sa muž odmietol podrobiť dychovej skúške, na zistenie prítomnosti omamných alebo psychotropných látok mu bol odobratý biologický materiál.Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol muž zo zadržania prepustený, avšak po výsledkoch kriminalisticko-expertízneho skúmania bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice Nad jazerom v súvislosti s týmto prípadom začal trestné stíhanie pre trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.