Tesco podporí ľudí v núdzi ešte viac, daruje potraviny pre tisíce rodín

19.2.2021 (Webnoviny.sk) -"Z prijatia u pani prezidentky mám veľmi pozitívny pocit – diskusia s pani prezidentkou bola otvorená, príjemná a vecná, zameraná na konkrétne riešenia neľahkých životných osudov ľudí, ktorí sa vinou koronakrízy ocitli v ekonomických ťažkostiach. Pani prezidentka ocenila úlohu Potravinovej banky Slovenska, ktorá distribuuje potraviny tým najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Práve vďaka dlhodobej spolupráci s Potravinovou bankou Slovenskou a jej lokálnymi partnermi dokáže Tesco dlhodobo distribuovať potraviny ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, a to naprieč celým Slovenskom. Uvedomujeme si význam tejto pomoci v neľahkom čase koronakrízy. Tešíme sa z toho, že dokážeme pomôcť ešte viac, a to mimoriadnym darom viac ako 50 ton potravín pre ľudí v núdzi," uviedolNad rámec svojich pravidelných aktivít pre ľudí v núdzi sa Tesco rozhodlo prispieť potravinovým darom, konkrétne viac ako 50 tonami potravín pre Potravinovú banku Slovenska a jej lokálne spolupracujúcich charít. Tesco to oznámilo na stretnutí s prezidentkou Slovenskej republiky, riaditeľom Potravinovej banky Slovenska Markom Urdzíkom aj predstaviteľmi ďalších obchodných reťazcov."Počet ľudí, ktorí sa ocitli v dôsledku pandémie v núdzi, v uplynulých mesiacoch narastá. Ekonomické dôsledky pandémie budú ohrozovať čoraz väčšiu skupinu obyvateľstva, a preto veľmi vítame ohlásenú potravinovú pomoc. Rovnako si vážime doterajšiu spoluprácu s Tescom, ktorej potreba sa naplno potvrdila práve za súčasných mimoriadnych okolností," uviedolAj v tomto období preto Tesco pokračuje v aktivitách zameraných na pomoc tým najzraniteľnejším, medzi ktoré patrí napríklad každodenné darovanie nepredaných potravín zo všetkých 153 obchodov."Tesco daruje výrobky ako ryža, cestoviny či iné trvanlivé potraviny. Veľké ďakujem všetkým kolegom Tesca, ktorí už teraz usilovne pracujú na tom, aby boli prvé balíky potravín odoslané čo najskôr. Rovnako tak ďakujem aj Potravinovej banke Slovenska, ktorá zabezpečí, aby sa potraviny dostali k tým, ktorí ich potrebujú najviac," zdôraznilPomoc ľuďom v núdzi sa počas koronakrízy stala ešte urgentnejšou ako kedykoľvek predtým. Bezprostredne po vypuknutí pandémie Tesco pomohlo tým najzraniteľnejším vďaka najväčšiemu potravinovému daru v histórii reťazca. Ľuďom v núdzi Tesco darovalo trvanlivé potraviny a hygienické potreby v hodnote 172-tisíc eur.V reakcii na koronakrízu reťazec v minulom roku zorganizoval aj mimoriadnu letnú potravinovú zbierku. Pred Vianocami prebehla tradičná zimná edícia potravinovej zbierky Tesca. Zákazníci sa mohli počas zbierky vo všetkých 153 predajniach reťazca pridať k pomoci ľuďom v núdzi a darovať trvanlivé potraviny či drogériu. Celkovo darovali zákazníci počas oboch potravinových zbierok v prevádzkach Tesca 128 ton potravín a drogérie. Už tradične rozdeľuje reťazec pri príležitosti vianočnej zbierky aj finančnú pomoc navyše – vo výške 20 % hodnoty vyzbieraných potravín a drogérie. Týmito financiami Tesco podporilo Potravinovú banku Slovenska a ďalšie partnerské organizácie, ktoré zohrávajú počas pandémie nezastupiteľnú úlohu pri pomoci ľuďom v núdzi.Tesco neustále pomáha tým najzraniteľnejším. Reťazec pravidelne daruje ovocie zdravotníkom v prvej línii či seniorom naprieč Slovenskom. Viac informácií nájdete na webovej stránke Tesca.