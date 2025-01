Policajný prezident by mal byť podľa Krúpu autonómny v konaní, odchádzajúceho Soláka označil za neviditeľného – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Policajný prezident Ľubomír Solák končí pre smrteľný útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi na čele polície. Informoval o tom v sobotu 18. januára minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že tento krok je vyvodením zodpovednosti pre zlyhanie policajtov z obvodného oddelenia v Spišskej Starej Vsi. Políciu bude do výberu nového policajného prezidenta viesť viceprezident Rastislav Polakovič

20.1.2025 (SITA.sk) - Nový policajný prezident, ktorý vystrieda vo funkcii Ľubomíra Soláka , by mal byť odborník, zdatný a autonómny v konaní. Na pondelkovej tlačovej besede to povedal opozičný poslanec Juraj Krúpa SaS ) s tým, že tento človek by mal byť schopný konať v prospech Policajného zboru a zastať sa policajtov.Podľa vlastných slov však od nového nominanta súčasnej vládnej koalície očakáva pravý opak. To však môže mať podľa Krúpu za následok kolaps polície. Odchádzajúceho policajného prezidenta Ľubomíra Soláka označil Krúpa za neviditeľného.„Za celé pôsobenie vo funkcii pre Policajný zbor neurobil nič,“ vyhlásil Krúpa. Zároveň pripomenul, že Solák napríklad „rozprášil“ Národnú kriminálnu agentúru, čím zhatil vyšetrovanie „prominentných káuz“. Takisto nepredstavil a neaplikoval žiadnu svoju víziu rozvoja polície.Krúpa tiež uviedol, že momentálne sa na Slovensku nedá spoľahnúť na bezpečnostné zložky. „Tento štát zlyháva vo všetkých smeroch, vo všetkých rozmeroch,“ povedal Krúpa. Dodal, že v tejto súvislosti opätovne vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na rezignáciu.