Šéf katastra Celler sa po kyberútoku rozhodol skončiť vo funkcii, opozícia žiada odchod aj dvoch ministrov

Za útok má niesť zodpovednosť vláda

Politickú zodpovednosť nemôže niesť úradník

Informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, bol 5. januára zasiahnutý rozsiahlym kybernetickým útokom zo zahraničia.



Prípadom sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Vláda po mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR 10. januára verejnosť ubezpečila, že všetky dáta, informácie katastra nehnuteľností sa uchovali a majetok občanov a právnických osôb nie je v ohrození. Katastrálne odbory začali postupne fungovať od pondelka 13. januára, ale len za okresy vo svojej pôsobnosti.



20.1.2025 (SITA.sk) - Predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) Juraj Celler sa v pondelok vzdal funkcie. Podľa medializovaných informácií tak spravil pre zachovanie stability a dôveryhodnosti inštitúcie.Celler odstúpil v reakcii na hackerský útok na kataster nehnuteľností a na rezignáciu ho vyzval premiér Robert Fico . Úrad zatiaľ agentúru SITA neinformoval o tom, kto dočasne nahradí Cellera vo vedení. K téme odstúpenia šéfa katastrálneho úradu a ďalšieho postupu oslovila SITA aj tlačový odbor vlády, ktorý sa zatiaľ tiež nevyjadril.Juraj Celler nastúpil do vedenia ÚGKK SR na základe menovania vládou 24. januára 2024, na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča . Podľa zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy predsedu ÚGKK vymenúva a odvoláva vláda a predseda úradu sa za výkon funkcie zodpovedá vláde.Podľa opozície odstúpenie Juraja Cellera nestačí a za hackerský útok na kataster má niesť zodpovednosť vláda. Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) by mal niesť zodpovednosť minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Progresívne Slovensko (PS) žiada odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Odstúpenie predsedu ÚGKK SR Juraja Cellera prišlo podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) neskoro. “Napriek tomu, že vláda mohla odvolať šéfa katastra okamžite, počúvali sme takmer dva týždne výhovorky, ako nikto za nič nemôže,” uviedol predseda SaS Branislav Gröhling . Za hackerský útok by mal podľa SaS ´”niesť zodpovednosť aj ten, kto Juraja Cellera za šéfa katastra nominoval, teda minister pôdohospodárstva Richard Takáč”.Politickú zodpovednosť za najväčší kybernetický útok na štát nemôže niesť úradník, tvrdí člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ Ján Hargaš z PS. Podľa Hargaša koaliční politici “nedokážu garantovať bezpečnosť ľudí a ich majetku a ešte aj drzo klamú. Minimálne minister vnútra preto musí skončiť. Maslo na hlave však má celá vláda, ktorá namiesto zlepšovania života ľudí venuje svoju energiu výhovorkám a zahmlievaniu. Aj preto budeme vládu už v utorok v parlamente odvolávať."