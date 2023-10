Policajný prezident Hamran pravdepodobne v polícii skončí

10.10.2023 (SITA.sk) - Policajný prezident Štefan Hamran k 31. októbru pravdepodobne skončí v polícii. Ako v utorok povedal v diskusnej relácii Na telo Plus televízie Markíza, chce si však ešte počkať na „finále", teda zverejnenie mena nového ministra vnútra.Pokiaľ by sa ním stal napríklad bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak , Hamran by podľa vlastných slov nemusel skončiť. Ak sa však ministrom stane niekto, s kým sa nebude vedieť stotožniť, z funkcie odíde.„Určite si oddýchnem,“ odpovedal Hamran na otázku, čomu by sa po odchode z polície venoval. Ako dodal, oddychoval by aspoň rok, prípadne dva. Policajný prezident sa už predtým podľa medializovaných informácii vyjadril, že žiadosť o odchod do civilu už vypísal, ale ešte ju nepodal.