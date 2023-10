Súd v Moskve zamietol odvolanie amerického reportéra Gershkovicha, vo väzení si ešte nejaký čas pobudne

Podrobnosti sú utajené

Prípad zahalený tajomstvom

10.10.2023 (SITA.sk) - Súd v Moskve v utorok odmietol odvolanie sa reportéra Wall Street Journalu Evana Gershkovicha , ktorý je obvinený zo špionáže, voči jeho väzbe.Znamená to teda, že bude vo väzení prinajmenšom do konca novembra. Je nepravdepodobné, že by medzičasom súd schválil ďalšie odvolanie a novinára by prepustili, konštatuje agentúra AP.Je to po druhý raz za menej ako mesiac, čo sa Gershkovich objavil pred moskovským súdom, ktorý v septembri odmietol pojednávať o jeho odvolaní pre nešpecifikované procesné porušenia. Súdne konania sa konajú za zatvorenými dverami, pretože podľa prokurátorov sú podrobnosti o trestnom prípade utajené.Tridsaťjedenročného Gershkovicha, ktorý je americkým občanom, zatkli 29. marca v Jekaterinburgu. FSB ho obvinila zo snahy získať tajné informácie o ruskej továrni na zbrane. V súčasnosti ho zadržiavajú vo väzení Lefortovo.Gershkovich je prvý reportér amerického média, ktorého od studenej vojny v Rusku zadržali pre obvinenia zo špionáže. On, jeho zamestnávateľ aj americká vláda obvinenia odmietajú.Gershkovichov prípad je zahalený tajomstvom. Ruské úrady nešpecifikovali, aké - ak nejaké - dôkazy zhromaždili na podporu obvinení zo špionáže.Analytici poukazujú na to, že Moskva môže využívať uväznených Američanov na vyjednávanie počas prudkého nárastu americko-ruského napätia v súvislosti s vojnou Kremľa na Ukrajine. Ruské ministerstvo zahraničia uviedlo, že výmenu za Gershkovicha zváži až po verdikte v jeho procese. V Rusku môžu procesy so špionážou trvať aj viac ako rok.