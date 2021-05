Policajný prezident Kovařík vylučuje, že by niekto mohol byť obvinený len na základe výpovede kajúcnika

Skreslené informácie

Politikom nepomôže zastrašovanie

Systém udavačov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2021 (Webnoviny.sk) - Prezident Policajného zboru Peter Kovařík vylučuje, že by ktokoľvek mohol byť obvinený len na základe výpovede „kajúcnika".Ako ďalej uviedol v stanovisku, každé obvinenie je postavené na základe výpovedí viacerých svedkov, listinných dôkazoch, aj takých, ktoré pochádzajú z minulosti, čiže z obdobia, keď bol skutok spáchaný a taktiež zo znaleckých posudkov.Väzobné stíhania navyše podľa policajného prezidenta prešli posúdením viacerých nezávislých sudcov a senátov, či už na úrovni Špecializovaného trestného súdu , alebo Najvyššieho súdu SR Kovařík zároveň vyzval politikov, aby sa nevyjadrovali k prípadom, o ktorých majú len skreslené a účelovo podsúvané informácie. „Je pochopiteľné, že nepoznajú presné informácie, pretože nemajú prístup k živým prípadom. O to je nebezpečnejšie, keď sú prostredníctvom nich verejnosti podsúvané nepravdy," uviedol.Politici podľa neho svojimi vyjadreniami vytvárajú tlak na vyšetrovateľov a operatívcov, ktorí potrebujú na svoju prácu čas, pokoj a rozvahu.„Keď chceme spoločne budovať nezávislú a dôveryhodnú políciu, je dôležité, aby mali policajti priestor a podmienky na svoju prácu. Nechcem, aby bola polícia vťahovaná do politických bojov, pretože na konci dňa bude obeťou bežný občan, lebo nebude mať dôveru v štát," dodal policajný prezident.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v tejto súvislosti na sociálnej sieti napísal, že opozičným politikom nepomôže zastrašovanie policajtov, pretože tí presne vedia, čo majú zo zákona robiť.„Nepotrebujú na to politický diktát, ako tomu ešte donedávna bolo. Policajti totiž za predošlého vedenia museli poznať v prvom rade odpoveď na otázku, či existuje vôľa vyšetrovať niektoré delikty. Táto autocenzúra skončila!," zdôraznil Mikulec.Dodal, že ľudia nezabúdajú a „sladkými rečami v drahom obleku ich už nikto neobalamutí".Predseda strany Smer-SD Robert Fico na nedeľňajšej tlačovej besede uviedol, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) mal ako predseda vlády v januári vypovedať na polícii a potvrdiť, že sa opakovane stretával s kajúcnikom Bernardom Slobodníkom . Podľa Fica si súčasná koalícia za účelom likvidácie opozície našla systém udavačov, respektíve kajúcnikov.„Udavači si vymýšľali preto, aby nemuseli ísť do väzenia a neboli obvinení zo závažných trestných činov," uviedol Fico. Tento systém bol podľa neho mimoriadne úspešný, keďže takto „dostali" bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika či exprezidenta policajného zboru Tibora Gašpara.