Policajný prezident Milan Lučanský končí vo funkcii

31.8.2020 (Webnoviny.sk) - Milan Lučanský končí vo funkcii Prezidenta Policajného zboru. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová . „Dnes, 31.augusta, končí generál Milan Lučanský vo funkcii prezidenta Policajného zboru a zároveň je to jeho posledný deň v služobnom pomere,” uviedla.Lučanský koncom júna oznámil, že k 31. augustu končí službu v Policajnom zbore SR. Podľa jeho slov sa mu totiž nepáči politizácia polície a tiež obmedzenie niektorých kompetencií.Na margo súčasného ministra vnútra Romana Mikulca OĽaNO ) sa vyjadril, že ako človeka si ho váži, no minister však „nie celkom rozumie” fungovaniu polície. Minister vnútra na to reagoval s tým, že hoci niektoré názory mali s Lučanským rovnaké, v iných sa rozchádzali. Meno Lučanského nástupcu šéf rezortu vnútra zatiaľ neprezradil.Lučanský ešte v lete uviedol, že by teoreticky v službe ostal dlhšie v prípade nepriaznivej situácie s pandémiou COVID-19