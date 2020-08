Od únosu syna prezidenta Kováča uplynulo 25 rokov, na sudcov čakajú spisy s tisíckami strán

Dzurinda vypustil niektoré články z amnestií

Desaťtisíce strán spisov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.8.2020 (Webnoviny.sk) - Syna slovenského prezidenta Michala Kováča ml. násilne zavliekli do rakúskeho Hainburgu pred 25 rokmi 31. augusta 1995. Tam ho zadržala rakúska polícia na základe medzinárodného zatykača, ktorý na neho vydali v Nemecku v súvislosti s kauzou Technopol Únos Michala Kováča ml. sa odohral v atmosfére vrcholiaceho sporu medzi vtedy úradujúcim premiérom Vladimírom Mečiarom (HZDS) a prezidentom Michalom Kováčom a kauza poznamenala slovenskú politickú scénu na ďalšie desaťročia.Za páchateľov únosu vtedajší vyšetrovatelia označili príslušníkov Slovenskej informačnej služby (SIS) pod vedením jej bývalého riaditeľa. V priebehu vyšetrovania došlo k niekoľkým výmenám vyšetrovateľov a Michal Kováč ml. bol na Slovensku obvinený z napomáhania trestnému činu podvodu.Po návrate prezidentovho syna z Rakúska sa vyšetrovanie jeho únosu pre nedostatok dôkazov pozastavilo a pri ceste Michala Kováča ml. do Nemecka, kde chcel vypovedať v kauze Technopol, mu na hraničnom priechode do Rakúska odobrali cestovný pas.Prezident Michal Kováč udelil v decembri 1997 svojmu synovi milosť. Trestné stíhanie na Slovensku sa voči nemu zastavilo a mohol vycestovať k nemeckému súdu, kde ho po krátkej väzbe prepustili na kauciu. Po skončení funkčného obdobia Michala Kováča Slovensko nemalo zvoleného nového prezidenta. Získané právomoci využil premiér Vladimír Mečiar a amnestoval páchateľov únosu prezidentovho syna.Po parlamentných voľbách v roku 1998 nový premiér a zastupujúci prezident republiky Mikuláš Dzurinda (SDK) rozhodol o vypustení niektorých článkov v Mečiarovej amnestii a polícii umožnil na prípade únosu Michala Kováča ml. ďalej pracovať.Skupina poslancov HZDS sa obrátila na Ústavný súd, ktorý rozhodol, že žiadnu amnestiu nemožno ani zrušiť ani zmeniť. Vtedajšie vyšetrovanie únosu, s ktorým súviseli aj ďalšie závažné prípady, bolo sprevádzané sériou trestných stíhaní, zadržaní bývalých funkcionárov SIS, konkrétnych obvinení aj ich následných zrušení.Kauza Technopol sa pre uneseného Michala Kováča ml. skončila vo februári 2000, keď šesť rokov trvajúce konanie mníchovský súd zastavil s tým, že sa nedá očakávať jeho odsúdenie. Zaplatená kaucia prepadla v prospech Nemecka.Po niekoľkých neúspešných pokusoch o prelomenie Mečiarových amnestií sa to podarilo 5. apríla 2017, keď ich poslanci Národnej rady SR svojím uznesením spolu s milosťou bývalého prezidenta Michala Kováča, ktorú udelil svojmu synovi, zrušili.Za prijate prelomového uznesenia hlasovalo 129 zo 144 prítomných poslancov. Zákonodarcovia sa tiež uzniesli, že skutky, ktoré boli amnestované, nebudú premlčané. Súlad schváleného uznesenia so slovenskou ústavou potvrdil Ústavný súd 31. mája 2017.Kauza zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny sa po rokoch dostala pred sudcov, ktorí o nej majú rozhodovať. Spisy, ktoré s ňou súvisia, majú desaťtisíce strán.