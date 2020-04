Policajný zákrok voči rómskym deťom v Krompachoch odsúdila Bučková aj ľudskoprávni aktivisti

29.4.2020 - Policajný zákrok v pondelok 27. apríla voči deťom z rómskej komunity Malá Maša v Krompachoch bol neprimeraný a neadekvátny. Uviedla to splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková vo svojom stanovisku, ktoré poskytla agentúre SITA.





Deti mal biť obuškom po nohách

Skratové konanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

V miestnej rómskej osade mal policajt v službe napadnúť a zbiť 5 detí. Na sociálnej sieti na to upozornila Únia Rómov na Slovensku.Policajný zásah kritizuje aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP ) . To vyzýva prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky (PZ SR) Milana Lučanského, aby preveril v tejto súvislosti šíriace sa videá na sociálnej sieti a vyvodil príslušné opatrenia.Úrad splnomocnenca priblížil, že situácia, na ktorú poukazuje, nastala, keď sa skupina maloletých detí vzdialila od zóny karantény. Dodáva, že ich následne začali naháňať príslušníci PZ SR, pričom jeden z policajtov použil fyzické násilie a bil deti obuškom po nohách.„Policajti sú povinní dbať na dodržanie zásady zákonnosti a primeranosti a vykonanie donucovacieho prostriedku musí byť priamo úmerné protiprávnemu konaniu,“ uviedla Bučková.Dodala, že preto žiada policajnú inšpekciu, aby objektívne a dôsledne vyšetrila, či tento policajný zásah bol zrealizovaný v súlade so zákonom a prijal náležité opatrenia, ak sa potvrdí, že zásahom polície došlo k zásahu do ľudskej dôstojnosti či krutému zaobchádzaniu.„Osobne mi je ľúto, že pribúda počet sporných policajných zásahov voči príslušníkom rómskych komunít. Dnešné dni sú náročné pre nás všetkých. Obavy o zdravie prežívajú ľudia v karanténe aj mimo nej,“ povedala Bučková.Verí, že v Krompachoch išlo o skratové konanie príslušníkov polície voči rómskym deťom, keďže takéto zákroky neprispievajú k zvýšeniu dôvery v políciu.Želá si, aby sa neopakovali chyby z minulosti, keď aj teraz sa riešia neuzavreté sporné policajné zásahy voči príslušníkom rómskych komunít v Košiciach a Moldave nad Bodvou.Vyzýva príslušníkov polície, aby zodpovedne zvažovali použitie svojich oprávnení a donucovacích prostriedkov.Agentúra SITA požiadala o reakciu prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky.