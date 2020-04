Progresívci ani Harabin nepochodili, ústavný súd odmietol ich sťažnosti k voľbám

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ústavný súd SR (ÚS SR) odmietol návrh koalície strán Progresívne Slovensko(PS) Spolu a tiež aj návrh strany Vlasť o neústavnosti a nezákonnosti volieb do Národnej rady SR ako zjavne neopodstatnené.Taktiež zamietol návrh Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) k voľbám do Európskeho parlamentu (EP). Informovala o tom hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová.„Ústavný súd návrh navrhovateľky, koalície politických strán PS a Spolu, na začatie konania o neústavnosti a nezákonnosti volieb do Národnej rady SR odmietol ako zjavne neopodstatnené. Tvrdenia navrhovateľky o protiústavnosti a protizákonnosti nemajú oporu ani v použitej argumentácii, ani v návrhoch na vykonanie dokazovania,“ uviedol predseda ÚS SR Ivan Fiačan.ÚS SR taktiež odmietol návrh strany Vlasť na začatie konania o neústavnosti a nezákonnosti volieb do Národnej rady. „Navrhovateľka v návrhu neuviedla žiadne hodnoverné dôkazy, ba ani relevantné indície, ktoré by umožňovali prijať odôvodnený záver o inom výsledku volieb, než bol zaznamenaný v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán,“ uviedol Fiačan.Ústavný súd sa tiež zaoberal podaním KDH o neústavnosti a nezákonnosti volieb do EP konaných ešte v roku 2019. Návrh bol ÚS SR zamietnutý z dôvodu oneskoreného podania.