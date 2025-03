Policajný zbor zmenil stránkové hodiny na úseku zbraní a streliva, utorkové predpoludnia zrušil

4.3.2025 (SITA.sk) - V snahe zvyšovať kvalitu a rýchlosť poskytovaných služieb pre občanov zmenil Policajný zbor (PZ) stránkové hodiny na pracoviskách zbraní a streliva. Ako uviedol komunikačný odbor Prezídia PZ SR , od utorka sa stránkové hodiny na úseku agendy zbraní a streliva počas utorkových predpoludní rušia.Tento krok podľa polície umožní pracovníkom efektívnejšie vybavovať administratívne činnosti a evidenčné úkony, čím sa pripraví priestor pre ďalšie zlepšenia poskytovaných služieb.Cieľom je poskytovať občanom čo najkvalitnejšie a bezpečnejšie služby. Stránkové hodiny na tomto úseku budú naďalej v pondelok od 8:00 do 15:00, stredu do 8:00 do 17:00 (predĺžené stránkové hodiny) a v piatok od 8:00 do 14:00. Zmena sa týka výlučne agendy zbraní a streliva. Pracoviská evidencie vozidiel, vydávania osobných a cestovných dokladov či vodičských preukazov zostávajú plne dostupné pre verejnosť s nezmenenými stránkovými hodinami, a to v pondelky, utorky, štvrtky od 8:00 do 15:00, v stredy od 8:00 do 17:00 a v piatky od 8:00 do 14:00," uzavrel komunikačný odbor Prezídia PZ SR.