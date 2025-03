Šimečka kritizoval Ficovu vládu za izoláciu Slovenska, so všetkými sa rozhádala

Fico bude chcieť výnimky

Slovensko je za okamžité prímerie

4.3.2025 (SITA.sk) - Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka vyjadril ostrú kritiku voči vláde Roberta Fica v súvislosti s medzinárodnou politikou Slovenska. Donald Trump pozastavil vojenskú pomoc Ukrajine . Pre spravodlivý mier, ale aj pre bezpečnosť Slovenska, je dnes absolútne kľúčová Európa. Potrebujeme kvalitné a silné partnerstvá s našimi najbližšími spojencami - Českom, Poľskom, Nemeckom, Francúzskom, Veľkou Britániou a ďalšími. Lenže vláda Roberta Fica nič z toho nerozvíja. So všetkými sa rozhádala, na všetkých kašle, dokonca sa vyhráža zablokovaním spoločných európskych rozhodnutí,“ uviedol Šimečka. Podľa neho je Slovensko v súčasnosti izolované a vystavené rizikám zo strany Ruska a USA.„Nesedíme pri stole, veci sa dejú bez nás, sme totálne izolovaní, nechaní napospas Putinovi s Trumpom. Dá sa to nazvať jediným spôsobom, Fico zradil záujmy Slovenska,“ dodal Šimečka.Premiér Fico v pondelok na tlačovej besede informoval o stanoviskách, s ktorými ide vo štvrtok na samit do Bruseli. Uviedol, že slovenská vláda nemá námietky voči posilňovaniu obranyschopnosti Európskej únie, bude však od Únie žiadať výnimky z paktu rastu a stability.Naša vláda chce, aby sa niektoré veci nezapočítavali do deficitu a verejného dlhu a aby mali krajiny možnosť z armádnych rozpočtov financovať aj projekty duálneho určenia. Premiér zároveň upozornil na to, že Slovenská republika nebude podporovať Ukrajinu finančne ani vojensky, pokiaľ pôjde o pokračovanie vojny.Slovenská vláda je za okamžité prímerie, na ktoré by mali nadviazať ďalšie mierové rokovania. Fico tiež chce, aby Európska únia žiadala od Ukrajiny obnovenie tranzitu plynu cez svoje územie, podmienil tým aj prijatie záverov štvrtkového samitu o pomoci Ukrajine.Americký prezident Donald Trump v pondelok pozastavil vojenskú pomoc Ukrajine. Trump týmto prudko eskaloval tlak na Kyjev, aby súhlasil s mierovými rokovaniami s Ruskom. Udialo sa tak niekoľko dní po slovnej prestrelke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome.